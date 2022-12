Bufera Juventus: UFFICIALE, segnalazione al Tribunale

Il club bianconero è sempre al centro delle polemiche. Le ultime mettono in evidenza il comunicato in favore degli azionisti

Il ‘terremoto’ Juventus non si placa. Come abbiamo scritto qui su Calciomercato.it, l’inchiesta Prisma va avanti in quel di Torino, con gli atti che sono stati trasmessi alla Procura della Federcalcio.

Come svelato sempre dalla nostra redazione il calcio italiano è nella bufera anche per la questione arbitri. L’AIA presieduta da Trentalange viaggia spedita verso il commissariamento. La chiusura delle indagini della Procura Federale ha infatti delineato un quadro non compatibile con la conferma dell’incarico che l’ex fischietto ha assunto via elezioni nel febbraio 2021.

Tornando alle vicende della Juventus, c’è da registrare l’ingresso in scena del Codacons con un comunicato ufficiale molto duro.

Juventus, Codacons all’attacco: “Modulo per inviare propria posizione alle Autorità”

“Dopo la richiesta di rinvio a giudizio recapitata ai vertici della Juventus compreso il club come persona giuridica, il Codacons sta preparando un’azione collettiva in favore degli azionisti della società – recita la nota – Le ipotesi accusatorie sono false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di conseguenza, tutti gli azionisti che hanno acquistato e/o mantenuto nel portafoglio i loro titoli potrebbero essere stati lesi nei loro diritti ed interessi economici“.

“Sul sito del Codacons – prosegue – è disponibile il modulo di nomina di persona offesa che ciascun aderente può scaricare e inviare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino al fine di segnalare, con questo primo atto, la propria posizione alle Autorità”.