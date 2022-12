Giroud si gira, Kane sbaglia: la Francia è in semifinale

E’ del bomber del Milan il gol che manda la Francia in semifinale: Inghilterra battuta con una rete nei minuti finali

Sarà la Francia a sfidare la sorpresa Marocco nella seconda semifinale dei Mondiali 2022. La Nazionale di Deschamps batte 2-1 l’Inghilterra e vola tra le prime quattro del mondo. Contro il Marocco i transalpini proveranno a difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Russia.

Il quarto di finale contro l’Inghilterra è stato combattuto e molto avvincente. E’ un gran gol di Tchouameni dalla distanza ad aprire le marcature e rompere l’equilibrio. L’Inghilterra si lancia subito in avanti alla ricerca del pareggio ma nel primo tempo la retroguardia francese fa buona guarda con gli inglesi che si lamentano per un contatto tra Kane e Upamecano. Per l’arbitro niente rigore, ma nella ripresa ce ne saranno ben due e tutti a favore dell’Inghilterra.

Il primo arriva per un fallo dello stesso Tchouameni su Saka: Kane è freddo dagli undici metri e batte Lloris. La Nazionale dei Tre Leoni prende coraggio e sfiora il vantaggio con Maguire. Entra però in scena Giroud che prima va vicino al raddoppio poi lo sigla con la più classica delle girate di testa al 78′. Partita finita? Tutt’altro: Theo Hernandez entra in maniera maldestra su Saka. Il direttore di gara è richiamato al Var e non può far altro che indicare il dischetto del rigore.

Inghilterra-Francia 1-2: Kane sbaglia il rigore del pareggio

Si ripete il duello tra compagni di squadra con Kane che si ripresenta dagli undici metri contro Lloris, entrambi calciatori del Tottenham. L’inglese questa volta sbaglia: la palla finisce alta sulla traversa e la festa francese può partire.

Vince la Francia 2-1: per l’Inghilterra è ancora una volta rimandato l’appuntamento con il titolo, per i transalpini ora c’è l’ostacolo Marocco sulla strada per la finale.

INGHILTERRA-FRANCIA 1-2: 17′ Tchouameni (F), 54′ Kane rig. (I), 78′ Giroud (F)

Le semifinali Mondiali:

Croazia-Argentina martedì ore 20

Marocco-Francia mercoledì ore 20