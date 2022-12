Frattura ad una gamba in vacanza: stagione finita

Infortunio shock mentre si trovava in vacanza a sciare e frattura della gamba: stagione finita per il numero 1

Terminata anzitempo l’avventura in Qatar, con la Germania che non è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale, Manuel Neuer ha subito un pesante infortunio mentre si trovava in vacanza.

Come la maggior parte dei calciatori eliminati dal Mondiale, anche il portiere tedesco si stava concedendo un periodo di vacanza prima di tornare in campo per la seconda parte di stagione. Ed è stato proprio mentre sciava che il numero ‘1’ del Bayern Monaco ha subito un pesante infortunio: a rivelarlo è stato lo stesso Neuer sul proprio profilo ‘Instagram’, dove ha annunciato anche che la sua stagione può considerarsi già finita.

Infortunio e annuncio ufficiale di Neuer: “La mia stagione è finita”

Il 2022 si chiude nel peggiore dei modi per Manuel Neuer: eliminazione ai gironi della Germania dal Mondiale e ora l’infortunio che chiude in anticipo la propria stagione.

Sul suo profilo ‘Instagram’, il portiere ha annunciato: “La fine dell’anno poteva sicuramente andare meglio. Sciando mi sono rotto la parte inferiore della coscia. L’operazione è andata molto bene e ringrazio il team medico. Mi fa male, però, sapere che la stagione in corso per me è finita”. Una notizia che impatta in maniera piuttosto forte sulla stagione del Bayern Monaco.

Il portierone tedesco non riuscirà ad esserci per la super-sfida contro il Paris Saint-Germain negli ottavi di Champions League, né tantomeno per il resto della stagione. Ora bisognerà capire se il club bavarese deciderà di intervenire sul mercato, acquistando un portiere che possa sostituire Neuer nella seconda parte di stagione. Il numero ‘1’ della Germania, per colpa di un infortunio mentre sciava, ora è costretto ad una lunga riabilitazione.