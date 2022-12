Morte Grant Wahl, il fratello sbotta: “Aveva ricevuto minacce: vi prego di aiutarmi”

La notizia della morte di Grant Wahl continua a catalizzare l’attenzione mediatica. L’annuncio del fratello non passa inosservato.

I tempi supplementari della sfida tra Argentina ed Olanda non hanno contribuito soltanto a dare spettacolo. Mentre era intento a svolgere il suo lavoro al Lusail Iconic Stadium, infatti, a Doha il giornalista di CBS Sports Grant Wahl ha perso la vita.

Inutili i tempestivi soccorsi messi in atto dai servizi di emergenza, stimolati dai richiami disperati di amici e colleghi di Wahl. Già nei giorni scorsi, lo stesso Wahl aveva rivelato il suo stato di salute non al top. Dopo aver seguito Olanda-Usa, era stato costretto a “riparare” in un centro medico, per una sospetta bronchite. Nella giornata di ieri, portato in barella ad ospedale, uno dei giornalisti più noti degli USA non ce l’ha fatta, nonostante i tentativi del caso. Una delle opzioni più caldeggiate per spiegare la morte di Wahl è stata quella dell’attacco di cuore.

Tuttavia, la sensazione è che il caso sia ancora tutto da approfondire. Sotto questo punto di vista, le parole del fratello dello sfortunato giornalista possano rimettere tutto in discussione. Con un video postati sui propri profili social e che ha immediatamente fatto il giro del web, infatti, Eric Wahl non le mandate di certo a dire, sollevando dubbi sulle reali motivazioni della morte del fratello.

Morte Wahl, il fratello non ci sta

Ma perché le parole di Eric assumono una rilevanza capitale? Qualche settimana fa, più precisamente il 21 novembre, Grant aveva rivelato di essere stato fermato dal personale di sicurezza del Qatar. Il motivo? Wahl indossava una maglietta arcobaleno che, come rivelato da Eric, Wahl indossava proprio a sostegno dei diritti gay. Nel video che sta facendo il giro del web, infatti, Eric spiega di “essere il motivo per cui Grant ha indossato la maglietta arcobaleno durante i Mondiali“. Ma non solo.

L’annuncio di Eric potrebbe rappresentare un turning point. Wahl ha infatti spiegato che il fratello “era sano” e che in giorni scorsi “aveva ricevuto minacce di morte“. Eric Wahl non crede in sostanza che il fratello sia morto per cause naturali, ma crede che sia stato qualcuno ad ucciderlo e chiosa: “Vi prego di aiutarmi“.