DIRETTA Mondiali, Inghilterra-Francia | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

L’attesa è finita per il quarto di finale più affascinante di questo Mondiale qatariota: scendono in campo Inghilterra e Francia

Dopo aver dominato il gruppo B conquistando due vittorie e un pareggio, l’Inghilterra ha eliminato negli ottavi di finale il Senegal con un netto 3-0. E oggi, nei quarti affronta una rivale storica come la Francia.

I ‘Galletti’ guidati in panchina da Didier Deschamps, nonostante la sconfitta nell’ultima giornata della fase a gironi patita contro la Tunisia, sono approdati agli ottavi da primi in classifica e agli ottavi hanno fatto fuori in scioltezza la Polonia di Lewandowski e Szczesny grazie ad un Kylian Mbappe in stato di grazia: cinque gol per lui in questa competizione e vetta solitaria, per ora, nella classifica cannonieri. La Nazionale dei ‘Tre Leoni’ di Gareth Southgate può contare, invece, sulla vena realizzativa di Marcus Rashford e Bukayo Saka, autori entrambi di tre reti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del Al Bayt Stadium di Al Khor.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-FRANCIA

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden. CT: Southgate

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Deschamps

ARBITRO: Wilton Sampaio (Brasile)