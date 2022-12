Annuncio chiaro di Spalletti sul calciomercato: cosa farà il Napoli

Luciano Spalletti e il suo Napoli aspettano con ansia la ripresa della Serie A. Intanto, il tecnico ha annunciato quali sono i programmi della società sul calciomercato

Il Napoli è stato interrotto sul più bello, dopo un inizio di stagione spettacolare e oltre ogni aspettativa.

Gli Azzurri, però, sono attesi dalla prova più significativa, quella della continuità. Infatti, dopo la sosta per il Mondiale si dovrà ripartire con ancora più convinzione e tenacia per mantenere salda la vetta della classifica ed esprimere un calcio spumeggiante e proficuo, come quello della prima parte dell’anno. Non sarà semplice, ma è totalmente nelle possibilità di questo Napoli che si è confermato anche in Europa una squadra quadrata e ben organizzata, poi in Italia ha dimostrato in lungo e in largo di essere, in questo momento, la migliore. Insomma, sarà per questo che, quando il calciomercato di gennaio è sempre più vicino, Luciano Spalletti ha dichiarato chiaramente che i partenopei potrebbero non effettuare alcuna operazione.

Il Napoli resta a guardare a gennaio: l’annuncio di Spalletti

Spalletti, quindi, non ha dubbi su quale sarà il futuro, rassicurando anche i tifosi in conferenza stampa dal ritiro di Antalya: “Noi siamo a posto così, ci sentiamo tranquilli e non vogliamo avvenga niente, né in entrata né in uscita“.

Analizza nei dettagli la situazione in rosa: “Poi se qualcuno ha la necessità di giocare di più, perché effettivamente Demme ha giocato meno delle potenzialità che ha. È vero, però, che ha avuto anche un infortunio, ma se vuole giocare cercheremo poi di restare così lo stesso”. E conclude: “Ho altri giocatori per poter sopperire numericamente alla sua assenza. Poi ci sarà il mercato che nello scorrere può mettere a disposizione cose, ma non è nei nostri pensieri. Noi siamo contenti di Demme, preferiamo che resti qui, per il resto è lui che decide”.