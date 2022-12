Mendes soffia il bomber alla Serie A: lo porta al Barcellona

Protagonista ai Mondiali, ora Jorge Mendes lavora al suo approdo al Barcellona: così la Serie A vede fuggire via il bomber

L’ultimo di Ronaldo, ma non solo. Il Mondiale 2022 è stato per il Portogallo, eliminato ieri dal Marocco, un appuntamento di passaggio.

E’ calato il sipario sull’era CR7, così come – con ogni probabilità – è finita l’esperienza di Santos sulla panchina della Nazionale. Bisognerà vedere da chi ripartiranno i lusitani come commissario tecnico, mentre di giovani pronti a guidare la squadra verso un futuro roseo non ne mancano. Leao è sicuramente uno di questi, ma il milanista non è l’unico che può essere indicato come profilo dal quale costruire il futuro del Portogallo.

Di talenti non ne mancano e tra questi c’è anche chi ha sfruttato al meglio questo Mondiale per mettere in mostra. Si tratta di Gonçalo Ramos, 21 anni, attaccante del Benfica, protagonista con tre reti e un assist. Il suo nome è diventato d’attualità in tema mercato ed è stato accostato anche a club italiani: Juventus, Milan e Roma su tutte, ma ora Mendes lo vuole portare al Barcellona.

Calciomercato Juventus, Ramos-Barcellona: ideale per Xavi

A parlarne è ‘elnacional.cat’ che ha raccontato di come il giovane attaccante sia stato proposto al Barcellona insieme ad altri talenti.

Gonçalo Ramos è però il nome che scalda di più la società catalana che deve regalare a Xavi un calciatore che possa sostituire Lewandowski nel presente in caso di forfait ma soprattutto per il futuro.

Ecco perché il Barcellona la prossima estate potrebbe far partire realmente l’assalto all’attaccante del Benfica. Uno che i gol li ha fatti non soltanto nell’esperienza in Qatar. In stagione le reti sono quattordici in ventuno incontri, un bottino che aveva già attirato le big europee. Il Mondiale ha fatto il resto ed ora il Barcellona può portarlo in Spagna.