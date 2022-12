La Serie A è un miraggio: mettono la freccia per un super colpo

Il big fa gola alle maggiori big di livello internazionale. La Serie A è sempre più lontana, mentre un club ha già messo la freccia per il grande colpo

Il Mondiale in Qatar sta entrando nel vivo, probabilmente nella sua fase più bella ed emozionante. Le Nazionali in corsa ora non possono fare altro se non puntare all’obiettivo grosso e andare a caccia del trofeo.

Non sarà facile, ma tutti ci credono e credono nei loro mezzi per arrivarci. I protagonisti sono, quindi, quelli che vediamo in campo, ma tanti ce ne sarebbero potuti essere e invece sono costretti a guardare da casa. Tra questi c’è sicuramente N’Golo Kante. Il centrocampista del Chelsea sembra alla fine della sua avventura in Premier League e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare il contratto con il suo attuale club. Del suo profilo se n’è parlato in più occasioni per la Serie A, soprattutto in ottica Juventus. I bianconeri, però, ora sembrano totalmente in secondo piano rispetto a un altro club che è già pronto a mettere la freccia per arrivare al mediano francese. Stiamo parlando del Barcellona. I blaugrana sono assolutamente intenzionati ad arrivare a dama e, secondo quanto riporta ‘Sport’, sono sempre più convinti di chiudere l’affare a zero. Ci sono, però, anche degli ostacoli.

Il Barcellona vuole Kante a zero: gli ostacoli per la chiusura

Nonostante la trattativa sia già avviata per un esito positivo dalla parte del calciatore e anche dei catalani, ci sono ancora degli ostacoli da superare prima della firma.

Innanzitutto quello relativo all’ingaggio: Kante, infatti, ha uno stipendio decisamente alto a Londra, che dovrà necessariamente ridurre. E poi c’è la situazione legata alle condizioni fisiche del mediano. Dopo l’infortunio al tendine del ginocchio e aver saltato il Mondiale, bisognerà capire se e come tornerà e in quale stato di forma. Una volta aver ricevuto delle rassicurazioni, sicuramente il Barcellona potrebbe tentare di chiudere il prima possibile. Con buona pace di tutte le altre squadre che, intanto, potrebbero tentare di inserirsi e della Serie A.