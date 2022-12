Mondiali, pubalgia e le difficoltà con Allegri: ecco il futuro di Vlahovic

Dopo un Mondiale deludente della Serbia, Vlahovic torna a Torino con la pubalgia e il rapporto con Allegri che non decolla: la situazione

La Serbia era una delle nazioni più attese del Mondiale in Qatar, ma i risultati sul campo sono stati ampiamente al di sotto delle aspettative. Anche Milinkovic-Savic e Vlahovic, i due giocatori di punta, hanno avuto problemi fisici e non sono riusciti ad esprimersi sui consueti livelli.

L’attaccante della Juventus non è riuscito a superare i problemi legati alla pubalgia che continuano ad affliggerlo e anche il suo Mondiale ne è stato pesantemente influenzato. Ora Dusan tornerà a Torino per affrontare la seconda parte di stagione, sempre agli ordini di Massimiliano Allegri. Il suo rapporto con il tecnico livornese è fatto da luci e ombre, da una ricerca di miglioramento ad un’insofferenza per i pochi palloni a disposizione manifestata in maniera plateale. In attesa di comprendere quello che succederà alla Juventus con gli sviluppi dell’Inchiesta Prisma, tornano le sirene estere per l’attaccante serbo classe 2000.

Calciomercato Juventus, diversi club interessati a Vlahovic | A gennaio resta a Torino

Mentre la FIGC si appresta ad aprire un nuovo filone d’indagine sulla Juventus, Federico Cherubini e Massimiliano Allegri lavorano per dare continuità alla parte sportiva. Una delle mission della seconda parte di stagione, in quel di Torino, è quella di riuscire a recuperare il miglior Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo ha già manifestato in passato i dubbi riguardo alle idee del tecnico livornese, che non sta riuscendo a valorizzare al meglio l’enorme investimento effettuato dalla ‘Vecchia Signora’ per strapparlo alla Fiorentina. Ora Dusan è in vacanza dopo il Mondiale in Qatar, per ricaricare le batterie prima di tornare a macinare gol in campionato.

Intanto, però, i malumori di Vlahovic hanno catturato l’attenzione di diversi grandi club europei. Bayern Monaco, PSG e molteplici società di Premier League osservano con interesse gli sviluppi che potrebbe avere la seconda parte di stagione dell’attaccante serbo. Una situazione che ricorda tremendamente quella di Matthijs de Ligt, arrivato a chiedere la cessione per cercare di dare una svolta alla propria carriera. Insomma, ipotizzare un addio nel mercato di gennaio per Dusan Vlahovic appare ora estremamente remoto, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, ma in estate rischia di essere tutta un’altra storia.