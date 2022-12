Nasce la Juventus del futuro: ‘scippo’ a sorpresa al Milan

La Juventus inizia a programmare il futuro, un innesto fondamentale potrebbe arrivare in maniera inattesa dal Milan

Dopo il terremoto, il momento della ricostruzione, con sguardo al futuro. La Juventus avrà un volto nuovo nel 2023 in arrivo e non soltanto per quanto riguarda il nuovo CDA, che sarà nominato il 18 gennaio.

L’era Andrea Agnelli è giunta alla conclusione, il suo posto alla conduzione del club sarà rilevato da Gianluca Ferrero, già indicato da Exor come nuovo presidente. Il nuovo direttore generale sarà Maurizio Scanavino, per le altre figure apicali bisognerà attendere le indicazioni della holding, previste per fine mese. Ma delle modifiche ci saranno anche per quanto riguarda l’area sportiva, che per il momento è stata confermata, per garantire la necessaria continuità in una fase così delicata. Cherubini e Allegri al proprio posto, nonostante entrambi avessero pensato alle dimissioni. Sulle loro spalle, la responsabilità di condurre la squadra nei primi mesi del nuovo anno, a caccia di un riscatto sul campo e con la spada di Damocle di eventuali penalizzazioni o esclusioni dalle coppe europee. Almeno uno dei due, però, potrebbe lasciare a fine stagione. L’allenatore, con i risultati, potrebbe guadagnarsi l’ulteriore riconferma, mentre il ds appare seriamente a rischio.

Juventus, l’erede di Cherubini dal Milan: piace Massara

Numerosi i nomi di cui si vocifera in tal senso, ma una nuova ipotesi, ventilata dal ‘Corriere dello Sport’, potrebbe portare a guardare in casa Milan. Nell’ambiente, sarebbe molto gradito il profilo di Frederic Massara, ritenuto confacente allo stile Juve per il suo essere professionale e discreto. Insieme a Paolo Maldini, ha avuto un ruolo piuttosto importante nelle attuali fortune dei rossoneri.

Come raccontato da Calciomercato.it, resta in piedi la candidatura di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, così come quella di Andrea Berta. Il quotidiano conferma che l’attuale ds dell’Atletico Madrid sta scalando posizioni. Nel frattempo, si pensa sempre al ritorno di Marotta e all’ingresso in società di Del Piero. Contatti ufficiali non ci sono ancora stati, ma la sensazione è che, una volta messe a posto le figure apicali, la società procederà alla programmazione e costruzione del nuovo ciclo.