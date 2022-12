Accordo e firma a costo zero: Juve e Inter sono spacciate

Le ultime di calciomercato provenienti dalla Germania non sono positive per Juventus e Inter. Sta saltando un obiettivo per la fascia

Juventus e Inter intendono rinforzare le corsie esterne. Ciò sarà possibile più in estate che a gennaio, ma non si possono escludere sorprese in tal senso. Sicuramente i nerazzurri sarebbero costretti a farlo già nella finestra invernale qualora andasse via Gosens, mentre i bianconeri potrebbero andare avanti fino a giugno con Alex Sandro, in scadenza, prima di inserire in rosa un nuovo laterale mancino.

Per il futuro, un futuro prossimo le due acerrime rivali sono – in alcuni casi – sugli stessi profili. È così proprio per quanto riguarda la corsia sinistra. Il nome in comune è quello di un calciatore tra i più apprezzati sia in Germania che a livello internazionale. Parliamo di Ramy Bensebaini, ventisettenne algerino di cui da tempo si parla in ottica Serie A.

Per il classe ’95 di Constantine, calciatore molto tecnico adattabile anche nel ruolo di difensore in una linea a tre, Juventus e Inter tengono vivi i contatti ma le ultime indiscrezioni di mercato danno entrambe in netto svantaggio rispetto alla concorrenza tutta targata Bundesliga.

Calciomercato Juventus e Inter, Bensebaini verso la firma col Borussia Dortmund

Stando a ‘Sky Sport De’, Bensebaini è molto vicino a dire sì al Borussia Dortmund. I gialloneri vogliono chiudere subito, ovvero bloccarlo ora in vista di luglio, quando verrebbe ingaggiato a parametro zero visto che il suo contratto col M’Gladbach scade a fine stagione

Bensebaini-Dortmund, parti vicine anche se l’operazione non è ancora chiusa. L’algerino è comunque il prescelto per raccogliere l’eredità di Guerreiro, 28enne del Portogallo eliminato dal Marocco ai quarti del Mondiale (Cristiano Ronaldo in lacrime…) e anche lui con il contratto in scadenza oltre che in orbita big italiane.