Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 9 dicembre 2022

La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata all’intervista esclusiva a Nicolò Barella. Dal futuro in nerazzurro: “Sì, nel 2026 mi vedo in campo ancora da interista”. All’obiettivo Scudetto: “Il nostro obiettivo resta lo stesso: provare a vincere lo scudetto”. E su Skriniar: “Non mi sono mai permesso e mai lo farò di dare consigli. Ognuno fa le sue scelte: a fine carriera, si vedrà se sono state giuste o sbagliate. Ovviamente, spero che rimanga: oltre ad essere incredibilmente forte, è un fratello”.

L’apertura del ‘Corriere dello Sport’ è invece dedicata all'”All-Star Game” Mondiale. In Qatar via ai quarti di finale, oggi in campo il Brasile di Neymar, contro i vice-campioni del mondo della Croazia, e l’Argentina di Messi che sfida l’Olanda. Nel taglio alto spazio alla Juventus e al possibile ritorno in dirigenza di Marotta.

Su ‘Tuttosport’ focus sulla Juventus. Dagli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta della Procura di Torino al ritorno in campo della squadra di Allegri. Kean stupisce ancora l’allenatore, riferisce il quotidiano: il classe 2000 super anche alla ripresa degli allenamenti. Infine, spazio anche al mercato del Torino, nel mirino il “nuovo Bremer”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 9 dicembre 2022

La prima pagina de ‘L’Equipe’ è per Argentina e Brasile: in attesa della Nazionale di Deschamps, il quotidiano francese introduce i due quarti di finale Croazia-Brasile e Olanda Argentina. In campo le due stelle del Paris Saint-Germain Neymar e Messi. Infine, in Spagna apertura dedicata al ribaltone sulla panchina della Nazionale. Luis Enrique saluta dopo l’eliminazione col Marocco, al suo posto il nuovo CT è de la Fuente.