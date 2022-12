Olanda-Argentina, caos Mondiale: ecco perché il 2-2 è da annullare

Polemiche per la seconda rete realizzata da Weghorst in occasione del pareggio raggiunto allo scadere

A prescindere da quello che sarà il risultato finale, non mancheranno le polemiche al termine di Olanda-Argentina. A viziare la rete del 2-2 di Weghorst, infatti, vi sarebbe stata un’irregolarità non segnalata dalla terna arbitrale in campo e non ravvisata dal Var.

La barriera dell’Olanda, sul calcio di punizione dal limite dell’area di rigore dell’Argentina calciato da Koopmeiners, si trovava a meno di un metro da quella dell’Argentina. Una mossa non consentita da regolamento, che invece impone agli avversari di rispettare almeno un metro di distanza dalla barriera dei difendenti.

Per questo motivo l’arbitro Mateu Lahoz avrebbe dovuto annullare il gol del pareggio dell’Olanda al minuto 111. In termini di regolamento, inoltre, il fischietto spagnolo avrebbe dovuto comandare un calcio di punizione indiretto in favore degli uomini allenati dal ct Lionel Scaloni.

In #OlandaArgentina giocatore oranje a meno di un metro dalla barriera albiceleste… Gol da annullare @calciomercatoit pic.twitter.com/wpiDu7o5aW — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) December 9, 2022

Olanda-Argentina, polemiche e spettacolo ai quarti di finale

Una gara che sembrava saldamente nelle mani dell’Argentina prima di un finale folle che ha consentito alla nazionale allenata dal commissario tecnico Louis van Gaal di ritornare in corsa. Fino all’83’, infatti, la selezione albiceleste stava conducendo con tranquillità il match dei quarti di finale con un meritato 2-0. La prima rete di Weghorst, subentrato cinque minuti prima a Depay, ha improvvisamente riaperto i conti.

Centravanti di proprietà del Besiktas che allo scadere si è trasformato nell’eroe di giornata sugli sviluppi di calcio di punizione. Battuta affidata a Koopmeiners che, dal limite dell’area di rigore, ha trovato uno schema geniale per Weghorst, abile staccarsi dalla barriera, a destreggiarsi tra le maglie dell’Argentina e battere da due passi ‘El Dibu’ Martinez.

Gol che, come già spiegato, l’arbitro avrebbe dovuto annullare per via della poca distanza tra gli uomini dell’Olanda rispetto alla barriera dell’Argentina. Match successivamente arrivato ai calci di rigore dove l’albiceleste, con uno strepitoso Emiliano Martinez, ha sconfitto gli ‘Orange’. Decisivo l’ultimo tiro dal dischetto di Lautaro Martinez che ha spedito l’albiceleste in semifinale di Mondiali di Qatar 2022.