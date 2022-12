Messi trascinatore, Lautaro non fallisce: l’Argentina in semifinale dopo i rigori

Messi trascina l’Argentina, ma Weghorst rimonta: alla fine i sudamericani vincono ai rigori, decisivo Lautaro Martinez

Come il primo quarto di finale tra Croazia e Brasile non sono bastati 120 minuti per decidere la semifinalista dei Mondiali in Qatar. Come otto anni fa in Brasile, l’Argentina ha la meglio sull’Olanda solo ai calci di rigore.

Una sfida che sembrava destinata a chiudersi dopo 90 minuti con il passaggio del turno dei sudamericani, ma gli oranje sono stati in grado di ribaltare la gara e agguantare un pari all’ultimo istante.

A guidare l’Argentina, al solito, ci ha pensato Leo Messi, che nel primo tempo ha regalato un assist illuminante a Molina per il gol del vantaggio, mentre nella ripresa sigla in maniera glaciale il rigore del doppio vantaggio nato per un ingenuo fallo di Dumfries su Acuna. La gara però cambia quando van Gaal inserisce le torri. Luuk de Jong e soprattutto Weghrost fanno patire e non poco la difesa argentina, con il centravanti del Besiktas che sigla di testa il gol con cui accorcia le distanze poi, all’ultimo respiro, firma il 2-2 che porta il match ai supplementari grazie ad uno schema da calcio piazzato, anche se la rete sarebbe stata da annullare.

Ai supplementari sono proprio i sudamericani nel finale a sfiorare il gol. Prima con Lautaro Martinez, murato da van Dijk, poi con Enzo Fernandez, che da fuori area coglie il palo. Proprio l’attaccante dell’Inter è l’autore del rigore decisivo. Per gli arancioni fatali i primi due errori, da parte dello stesso van Dijk e di Berghuis. Enzo Fernandez calcia fuori il primo match-ball, ma Lautaro poi non sbaglia. Come nella semifinale di Brasile 2014, van Gaal si deve arrendere solo ai rigori agli argentini. I sudamericani sfideranno la Croazia.

Olanda-Argentina 4-5 d.c.r.: tabellino e marcatori

OLANDA-ARGENTINA 2-2

Marcatori: Molina (A) 35′, Messi (A) 73′, Weghorst (O) 81′ e 100′.

Sequenza rigori: van Dijk (O) parato – Messi (A) gol – Berghuis (O) parato – Paredes (A) gol – Koopmeiners (O) gol – Montiel (A) gol – Weghorst (O) gol – Fernandez (A) fuori – L. de Jong (O) gol – Lautaro Martinez (A) gol