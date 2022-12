Italian Sport Awards, il calcio italiano torna in passerella

Tornano gli Italian Sport Awards, giunti alla 11esima edizione: il programma della kermesse che premia le migliori figure del calcio italiano

Nei giorni in cui il Mondiale in Qatar prosegue, ancora una volta senza l’Italia protagonista in campo, non va dimenticato quanto di buono il nostro calcio sappia offrire. E occorre celebrare e premiare i principali attori che si sono distinti in campo e fuori nel corso dell’ultima annata.

A ottobre, si è svolta l’edizione annuale del Gran Gala del Calcio. Ora, tocca agli Italian Sport Awards, altra kermesse che si propone di omaggiare e premiare nelle varie categorie di appartenenza tutti coloro che si sono distinti per le loro gesta. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, è giunto ormai alla sua 11esima edizione complessiva ed è patrocinato dal Coni, dalle Leghe calcistiche professionistiche e non, dall’Associazione Italiana Arbitri e dall’Ordine dei Giornalisti.

Italian Sport Awards, 11esima edizione a Salerno e Pontecagnano: il programma

In questa occasione, l’evento si svolgerà tra le città di Salerno e Pontecagnano, nelle giornate del 13, 14, 15 e 19 dicembre. La kermesse si snoderà attraverso vari appuntamenti, per affrontare alcuni temi importanti legati al calcio italiano, prima delle premiazioni.

Martedì 13 dicembre e mercoledì 14 dicembre, teatro della manifestazione saranno gli ambienti della Sala Bottiglieri, nella sede della Provincia di Salerno. Oltre alle relative conferenze, saranno presentati anche i nuovi libri dei giornalisti Marco Bellinazzo e Italo Cucci. Giovedì 15 dicembre, ci si sposterà a Pontecagnano, dove sarà anche presentato un libro sulla Salernitana e ci saranno le prime premiazioni per i ‘Sport Marketing Awards‘, per incoraggiare i migliori risultati su marketing e comunicazione del brand calcistico italiano. Lunedì 19 dicembre, infine, la serata di gala al teatro Augusteo di Salerno, con premiazioni in diretta tv a partire dalle ore 20. La giuria che assegnerà i premi sarà composta da giornalisti sportivi, allenatori, calciatori, direttori sportivi, direttori marketing e uffici stampa di club e federazioni. A essere premiati saranno in varie categorie calciatori e allenatori di Serie A, Serie B, Serie C e Serie D, procuratori, arbitri e dirigenti a vario titolo.