DIRETTA Mondiali, Croazia-Brasile: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Education City Stadium’ tra la Croazia di Dalic e il Brasile di Tite in tempo reale

La Croazia affronta il Brasile in una gara valida come primo quarto di finale dei Mondiali di calcio di Qatar 2022. Un match che mette in palio la semifinale contro la vincente tra Olanda e Argentina in programma stasera e che sarà diretta da

Da un lato i biancorossi di Dalic sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati al secondo posto da imbattuti dietro il Marocco nel gruppo F ed aver eliminato il Giappone ai calci di rigore agli ottavi di finale. Dall’altro la Seleçao verdeoro di Tite, invece, ha vinto il girone G, pur perdendo l’ultima gara contro il Camuren, e poi aver superato con un netto 4-1 la Corea del Sud. I precedenti sorridono tutti ai sudamericani, che hanno battuto i balcanici nei Mondiali del 2006 e in quelli casalinghi del 2014, oltre che in una amichevole del 2018. In caso di parità al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match dell’Education City Stadium’ tra la Croazia ed il Brasile in tempo reale.

Formazioni ufficiali Croazia-Brasile

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa; Modric, Brozovic, Kovavic; Pasalic, Kramaric, Perisic. Ct. Dalic

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Paquetà, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr; Richarlison. Ct Tite