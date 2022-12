Danilo scatena il caos: Croazia-Brasile, cosa sta succedendo

Il difensore della Juventus Danilo in campo nei quarti dei Mondiali: proprio lui scatena la polemica nel corso di Croazia-Brasile

Tornano le partite mondiali con il primo dei quarti di finale. In campo la Croazia dell’interista Brozovic contro il Brasile che vanta tra le sue fila lo juventino Danilo.

Una sfida che vedere i verdeoro logicamente favoriti dopo aver travolto la Corea negli ottavi di finale. La squadra di Tite vuole staccare il pass per le semifinali, con l’obiettivo di arrivare a quel titolo che manca dal 2002. Un digiuno di venti anni che la Seleçao vuole interrompere in Qatar e le partite fin qui disputate hanno dimostrato che ci sono tutte le possibilità per riuscirci. Certo il match con una squadra solida come quella croata non è semplice e questo si è notato in tutto il primo tempo.

Match equilibrato con poche occasioni da gol e poche emozioni. Una riguarda proprio Danilo, protagonista di un intervento non proprio ortodosso nei confronti di un avversario. Lo juventino è entrato con gamba molto alta, ad altezza testa, su Juranovic, rimediando un semplice giallo. La decisione del direttore di gara non è stata accolta con favore dai tifosi su Twitter che hanno criticato duramente la decisione arbitrale.

Croazia-Brasile, polemiche su Danilo

In tanti protestano contro l’ammonizione rifilata a Danilo per il pericoloso intervento. Molti sono quelli che avrebbero visto più giusta un’espulsione visto che il piede del calciatore della Juventus è arrivata ad altezza della testa del croato.

Tanti anche quelli che sottolineano la squadra di provenienza di Danilo, andando a tirare in ballo vecchie vicende e immancabili sfottò. La polemica è divampata quindi con Danilo come protagonista: ammonizione invece del rosso, la decisione scatena il caos.

Ecco alcuni tweet:

Comunque, questi sono gli episodi che fanno la differenza tra la sconfitta e la vittoria nei tornei.

Danilo era da rosso. — Keyser (@SozeKeyser_) December 9, 2022

Danilo graziato da Irrati Vi giuro non sta giocando la Juve ma #CroaziaBrasile — Gianluca Mari (@Gianlucamari89) December 9, 2022

Entrata killer di Danilo.

Graziatissimo. Se lo prende, gli porta via la faccia.#CroaziaBrasile — Tommy Milanello (@toMMilanello) December 9, 2022

Danilo per prendere il rosso cosa avrebbe dovuto fare? Decapitarlo?#CroaziaBrasile #FIFAWorldCup — Hatty_ (@__Hatty_) December 9, 2022

Fallo stile Juve per Danilo — Gian 🏳️‍🌈🕊️🌈 (@tripalosky99) December 9, 2022

In pratica Danilo per avere il rosso doveva sfigurarlo #CroaziaBrasile — IMCAMP19NI||-//SaRa_22🐬🐬🖤💙 (@narutrix_23) December 9, 2022

#CroaziaBrasile

Danilo da rosso diretto per la pericolosità del fallo — Anna G ⚪⚫ (@tabisca74) December 9, 2022