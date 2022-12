Nuova Juventus, Marotta e Del Piero hanno scelto l’allenatore

Nuova Juventus, Marotta e Del Piero scelgono l’allenatore: l’indiscrezione e tutti gli ultimi aggiornamenti

La rivoluzione in casa Juventus non si fermerà al Consiglio di Amministrazione e ai vertici della società. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la conferma per Allegri e Cherubini potrebbe essere solo a tempo.

Il primo nome circolato per i bianconeri, sogno dei tifosi, è quello di Alessandro Del Piero: “Questo è un momento delicato per il club e adesso l’unica cosa che conta e che può fare chi ama la Juventus è mettere nelle migliori condizioni di lavorare le persone alle quali il club è stato affidato, per guidarlo in questa fase così complessa. È un compito di grande responsabilità che merita tutto il nostro supporto, è il momento di essere ancora più juventini. Per questo credo sia giusto non commentare notizie e indiscrezioni, che magari possono poi tramutarsi in speculazioni. Così faccio oggi e così farò per i prossimi giorni. Ci tengo soltanto ad augurare buon lavoro a tutti coloro che oggi si stanno occupando della Juventus, lo faranno con la professionalità, la dedizione e la passione – ne sono certo – che meritano il Club, i tifosi, la nostra maglia”. L’ultimo messaggio della leggenda bianconera non ha confermato né smentito i rumors, dopo la nomina del nuovo CdA si conoscerà anche il futuro di Del Piero. Ma non solo l’ex capitano. La Juventus sogna altri due ritorni, in primis quello di Beppe Marotta, il primo artefice del ciclo vincente dell’ultimo decennio.

Calciomercato Juventus, non solo Del Piero: si sogna il ritorno di Marotta e Conte

Il ‘Corriere dello Sport’ ha svelato il possibile piano della proprietà: Marotta, Del Piero e un direttore dell’area tecnica scelto dall’attuale amministratore delegato dell’Inter. E più avanti Antonio Conte che, stando a quanto raccolto dal quotidiano romano, non vede l’ora di tornare a casa. È questo lo scenario disegnato per la nuova Juve, con tanti tasselli ancora da ricomporre, a partire da Marotta e dal suo futuro all’Inter. Le difficoltà finanziarie del Gruppo Suning potrebbe aiutare i bianconeri, mentre per il post Allegri tutto dipenderà dal rendimento dell’allenatore a partire dai prossimi mesi. L’ombra di Conte è già presente, e piuttosto ingombrante, sulla panchina bianconera.