La Juventus tifa Leao, colpo sensazionale in attacco

Juve e Milan potrebbero trovarsi inserite in un intreccio internazionale non di poco conto per un attaccante: ecco di cosa si tratta

Il calciomercato scandisce il futuro e, a volte, porta anche a delle vere e proprie rinascite, anche quando non se l’aspetta nessuno.

Potrebbe essere questo il caso di Wilfried Zaha, ala funambolica che nelle prime parti di carriera sembrava promettere moltissimo, tanto che alcuni lo paragonavano addirittura al primo Cristiano Ronaldo. E invece le cose sono andate in maniera decisamente diversa. Sì, perché il laterale d’attacco è rimasto praticamente ingabbiato al Crystal Palace che non l’ha mai davvero ceduto a cifre accettabili. Il Manchester United ha fatto il resto. Il futuro, però, nel suo caso, potrebbe ancora riservare grosse opportunità e perché no, anche in Italia.

L’occasione Zaha travolge subito Juve e Milan

Il contratto di Zaha con il Palace scadrà a fine anno, ma le big che punterebbero su di lui a zero sono tante. Secondo quanto riporta il portale tedesco ‘fussball transfers’, ci sarebbe anche la Juve.

La concorrenza, però, è sempre più ampia, a partire dal Barcellona. Secondo ’90min’, in primo piano ci sarebbe anche il Marsiglia. In Premier League, invece, si parla di Chelsea e Arsenal. E qui entra in gioco anche il Milan. Infatti, i Blues hanno nel mirino Rafael Leao e Christopher Nkunku, ma se le cose dovessero andare male, il piano B porterebbe proprio a Zaha. Quindi la Juventus ‘tifa’ per la cessione del portoghese da parte dei rossoneri. Sempre in Francia, infine, occhio a Paris Saint-Germain e Monaco, mentre in Bundesliga Borussia Dortmund e Lipsia restano in prima fila.