Alto tradimento e doppio colpo a zero: Juve e Milan senza scampo

Juve e Milan monitorano diversi calciatori a parametro zero, ma le ultime notizie potrebbero condannare le due big italiane a cercare nuovi obiettivi

Se il calciomercato chiama, le maggiori big italiane devono rispondere e devono anche sbrigarsi, vista la forte concorrenza all’orizzonte per alcuni dei migliori colpi in circolazione.

Per Juve e Milan il discorso vale anche di più. La prima deve fare i conti con i risvolti giudiziari, il ribaltone in società e le possibili ripercussioni dell’indagine Prisma. I rossoneri, invece, devono comunque stare attenti ai parametri economici, soprattutto a gennaio, ma con l’obiettivo convinto di riconfermarsi campione d’Italia. In tal senso, riuscire a prenotare per la prossima estate dei colpi importanti in scadenza di contratto potrebbe essere la strategia giusta per rinforzare la squadra senza un esborso economico eccessivo. Il problema è che a pensarla così è anche il Barcellona. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, infatti, i blaugrana stanno sondando il calciomercato internazionale a caccia dei nomi giusti per Xavi e ne ha già selezionati diversi. Juve e Milan potrebbero così passare in secondo piano per nomi da mesi sui taccuini delle due dirigenze.

Juve e Milan restano al palo: si allontanano Asensio e Kante

Il Barcellona, infatti, ha messo nel mirino sia Asensio che Kante, due nomi che potrebbero rinforzare notevolmente le big italiane e che, senza costi di cartellino, rappresentano delle chance niente male.

Il trequartista è ancora in bilico con il Real Madrid: le possibilità di rinnovo non sono del tutto svanite. Se, però, la fumata dovesse essere nera, a quel punto potrebbe seriamente pensarci il Barcellona. Il mediano francese, invece, viene da mesi difficili: ha anche saltato il Mondiale per via dell’infortunio muscolare che non gli dà tregua. Era stato accostato alla Vecchia Signora in diverse occasioni, ma il Barcellona potrebbe mettere la freccia e impreziosire il suo centrocampo con l’ex Leicester.