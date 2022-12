Kessie bocciato, il Barcellona ne prende un altro: Juve scippata

Xavi non è convinto del suo centrocampo e puntare a prendere a zero un altro giocatore a zero, che piace anche alle italiane

Il Barcellona è stata tra le squadre più attive nell’ultima sessione di calciomercato. Con Xavi in panchina è iniziata una vera e propria rivoluzione, con la quale si sta dicendo addio definitivamente all’era Messi.

Dopo l’argentino stanno salutando davvero tutti. E’ toccato a Gerard Piqué e presto sarà la volta di Jordi Alba e Sergio Busquets. Servono, chiaramente, sostituti all’altezza perché il club blaugrana vuole continuare a vincere.

Le attenzioni, ultimamente si sono concentrate soprattutto sull’erede del forte centrocampista spagnolo, vero pilastro per anni. In estate il club ha deciso di puntare su Franck Kessie. Un colpo a parametro zero, che fino a questo momento non ha portato per nulla i suoi frutti. L’ex Milan, con un ricco contratto superiore ai sei milioni di euro, è scivolato indietro nelle gerarchie. Per Xavi non è certo un insostituibile e in queste settimane si è tanto parlato di un possibile addio. Si sono diffuse voci di un ritorno in Italia, prima al Milan, poi all’Inter.

Kessie è stato accostato anche al Tottenham di Antonio Conte ma al momento nulla di concreto. Come scritto su Calciomercato.it, ad oggi, non sono giunte proposte ufficiali sul tavolo della dirigenza del Barcellona. Salvo cambi di programma, dunque, l’ivoriano resterà in Catalogna. Per Kessie rischiano, però, di essere dei mesi davvero difficili.

Barcellona, Kessie non convince: si punta ad un obiettivo della Juventus

Il Barcellona, come dicevamo, si sta guardando attorno, alla ricerca di un centrocampista. Sul tavolo, così, sono finiti altri profili, che potrebbero essere utili. Come riporta ‘Sport’, Jorge Mendes sarebbe pronto a portare in Spagna, per farlo vestire di blaugrana, Ruben Neves.

Il nome del portoghese però, al momento, non convince l’area sportiva e lo staff tecnico. Il tecnico dei blaugrana, Xavi, oggi, ha in mente altri profili: vale a dire Zubimendi e Kante.

Il centrocampista francese a giugno lascerà il Chelsea a parametro zero e nonostante l’infortunio è visto come una grande occasione per molte squadre. Non è un caso che ci stiano pensando anche squadre italiane, come Juventus, Inter e Roma.