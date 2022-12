Blitz Joao Felix con scambio: addio Serie A

Intreccio probabilmente decisivo per il futuro di Joao Felix: via dall’Atletico Madrid con scambio, il top club lo ‘sottrae’ alla Serie A

Diversi i giocatori sotto la lente di ingrandimento, nel corso dei Mondiali in Qatar, per quanto riguarda il loro futuro in chiave di mercato. Uno dei nomi principali da questo punto di vista è senza dubbio quello di Joao Felix, la cui permanenza all’Atletico Madrid si fa sempre più complicata.

Talento cristallino, quello del giocatore portoghese, che però in questa stagione si è acceso ad intermittenza. Discorso valido sia per quanto sta facendo in nazionale, con un gol e due assist fin qui al Mondiale, con la sua classe che si è vista solo a sprazzi, sia per l’Atletico Madrid, con cui ha concluso la prima parte di stagione con appena 4 reti segnate. Un po’ poco, per le sue potenzialità. Uno dei motivi per il quale si ragiona, in Spagna, sul suo addio. L’uscita fragorosa dei ‘Colchoneros’ dall’Europa e le difficoltà anche in campionato stanno convincendo il club che una cessione pesante possa essere necessaria. D’altro canto, anche il giocatore, i cui rapporti con Simeone non sono ideali, spinge per una nuova destinazione. Un possibile addio confermato dalle dichiarazioni di Gil Marin, dirigente dell’Atletico Madrid.

Joao Felix, il Psg ha la carta vincente: ecco lo scambio

In Serie A, Juventus e Milan, tra le altre, monitorano la sua situazione, consapevoli comunque della difficoltà di mettere le mani su un giocatore il cui cartellino costa molto. Ma per le compagini nostrane, il sogno di mercato sembrerebbe dover restare tale, anche per l’irruzione, forse decisiva, di un top club.

Il Psg, secondo ‘Todofichajes.com’, in Spagna, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Carlos Soler come parziale contropartita. Il centrocampista, protagonista in negativo nell’eliminazione delle Furie Rosse avendo sbagliato uno dei rigori nella gara contro il Marocco, trova poco spazio sotto la Torre Eiffel e vorrebbe rilanciarsi altrove. Il suo profilo sarebbe inoltre gradito all’Atletico, che lo aveva già seguito la scorsa estate prima della firma con i parigini dell’ex Valencia e che potrebbe dunque acconsentire all’operazione.