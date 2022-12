Richarlison: i Pozzo, la danza del piccione e il Mondiale che non t’aspetti. Conte adesso trema

Il bomber del Brasile e del Tottenham, Richarlison, sta impressionando in questo Mondiale. Ma ci sono anche voci di mercato che lo riguardano

Si è preso la scena partendo dalle retrovie. E già, perché è inutile girarci troppo intorno, Richarlison de Andrade a questo Mondiale era arrivato da comprimario. Forse per tutti ma non per Tite, che ha creduto in lui aprendo il nuovo ciclo dopo il Mondiale del 2018.

E che anche in Qatar non lo ha mai considerato una riserva. Eppure, la critica anche illustre sul web, si era sperticata per ridimensionarlo anche con forme verbali poco garbate e soprattutto frettolose. Basta già questo Mondiale di Richarlison, se poi da qui alla finale non arriverà un gol più bello di quello che lui ha segnato in semisforbiciata alla Serbia, allora i critici aspri dovranno nascondersi, a conferma che le sentenze nel calcio non servono, anzi sono pericolose.

Certamente Richarlison ha una di quelle storia alle spalle di cui il Brasile magari è pieno, ma che in lui hanno rappresentato la molla per salire sul tetto del calcio. Senza essere un predestinato, come tanti altri suoi colleghi. Altrimenti in Europa non sarebbe arrivato a vent’anni ma prima. E non sarebbe arrivato al Watford che certamente non è uno dei club di punta della Premier League. A proposito, bisogna fare i complimenti alla famiglia Pozzo, proprietario del club inglese da dieci anni, che versò 10 milioni di euro nelle casse della Fluminense. In fatto di talenti da scovare in giro, la famiglia di imprenditori italiani (Giampaolo e il figlio Gino) ha sempre saputo contornarsi di manager qualificati. Bravi (anche in questo per tradizione) a comprarlo a 10 e a rivenderlo a 50 dopo un solo anno all’Everton.

Nova Venecia, nello Stato Espirito Santo, non era certo un posto in cui vivere tranquilli e Richarlison ha raccontato spesso come molti ragazzi che come lui correvano dietro ad un pallone, oggi sono in prigione. Non ha mai nascosto di essere stato ‘salvato’ dal calcio e di aver imparato a dare la giusta dimensione alle cose. Ecco perché quando un cronista gli chiese se temeva di affrontare il Chelsea rispose lasciandolo di stucco: “Da ragazzo in Brasile un trafficante mi puntò una pistola in faccia credendo che io fossi un suo rivale. Sono ancora qui, ma se ripenso a quel momento, affrontare oggi il Chelsea non può essere un problema”.

Richarlison sulle orme di Ronaldo: Conte vuole blindarlo

E’ cresciuto con il mito di Ronaldo il Fenomeno, al fianco del Brasile in questa sua avventura mondiale. E in Qatar l’attaccante ora al Tottenham di Conte (dove fa l’esterno perché re Kane non si tocca) ha portato la sua danza del piccione, quella sorta di balletto con le mani dietro la schiena che mimano il movimento del volatile, con cui festeggia ogni rete. La danza è diventata virale anche all’interno della squadra (dopo il gol alla Corea si è fatto trascinare anche il ct Tite) e Richarlison ha voluta insegnarla anche al suo idolo: un video divenuto virale lo ritrae vicino al Fenomeno a insegnarli il movimento senza potersi esimere alla fine, dal mandargli un bacio in direzione dei piedi che tanto lo hanno ispirato da ragazzino.

Questo Mondiale, a 25 anni, potrebbe trasformarsi, nell’ultima grande occasione per provare a spiccare il restante pezzo di volo che posa farlo sbarcare nel gotta del calcio europeo. Gli Spurs hanno appena speso (la scorsa estate) 58 milioni di euro legandolo fino al 2027. Ma il Mondiale può davvero spostare tutti gli equilibri e far lievitare la quotazione anche di Richarlison, che fini qui ne è uno dei grandi protagonisti, forse fra quelli meno attesi. Ecco perché previsioni non è lecito farne. Qatar 2022 deve ancora finire e il nome del mattacchione che si è tinto i capelli color oro sicuramente sta girando su taccuini importanti.