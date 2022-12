Addio dopo l’eliminazione: l’annuncio dopo la disfatta

Il commissario tecnico della Nazionale Brasiliana comprensibilmente deluso dopo la sconfitta ai rigori con la Croazia

Si è chiuso con la sorprendente eliminazione del Brasile il primo quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale allenata da Tite, dopo il risultato di 1-1 maturato ai tempi supplementari, si è dovuta arrendere durante la lotteria dei rigori.

Ancora un’impresa per la Croazia che può ripetere quanto fatto nell’edizione del Mondiale 2018, quando riuscì ad approdare in finale salvo poi arrendersi dinnanzi allo strapotere della Francia. Selezione croata che, vincendo una sola gara sino a questo momento nei 90′ regolamentari nella fase a gironi contro il Canada, si ritrova incredibilmente in semifinale.

Per quanto riguarda il Brasile, invece, ci ritroviamo davanti ad una disfatta su tutti i livelli. La selezione verdeoro veniva infatti indicata insieme alla Francia come la super favorita di questo Mondiale, grazie ad una rosa completa in ogni reparto e un parco attaccanti da far invidia a qualsiasi altra nazionale.

Brasile, Tite annuncia l’addio: “Ciclo finito, sono in pace con me stesso”

In attesa di scoprire se Neymar lascerà o meno la nazionale brasiliana, questa potrebbe comunque essere stata per l’asso del Psg l’ultima coppa del mondo in carriera. Nel frattempo, invece, un primo annuncio ufficiale è arrivato al termine dell’incontro.

In conferenza stampa dopo la scottante eliminazione contro la Croazia, il ct Tite ha confermato quanto aveva già annunciato alla vigilia del Mondiale, vale a dire l’addio al timone della ‘selecao’: “E’ stata una sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. Questa è la fine del ciclo. L’avevo già anticipato più di un anno e mezzo fa, non sono uno con due parole. Non giocavo per vincere e poi facevo drammi per restare, chi mi conosce lo sa”.

L’ormai ex ct del Brasile, poi, ha chiuso con un bilancio complessivo della sua esperienza in panchina: “Il tempo potrebbe rispondere meglio. Il dolore, per quanto umano, coerente, cosciente io possa avere, l’emozione è tanta. Non sono in grado di valutare tutto il lavoro svolto. Col tempo faremo questa valutazione. Non ho questa capacità adesso dopo un’eliminazione”.