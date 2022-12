Non solo Luis Enrique, UFFICIALE: terremoto totale

L’annuncio ufficiale fuga ogni tipo di dubbio: dopo l’ultimo flop, si consuma ufficialmente un altro addio. Ecco il comunicato ufficiale.

I Mondiali sono entrati nella loro fase più calda. Nella giornata di domani cominceranno i quarti di finale, che vedranno protagonisti Argentina e Brasile impegnati rispettivamente contro Olanda e Croazia.

Due confronti sicuramente importanti, che contribuiranno a delineare con maggiore chiarezza le sorti di una competizione mai come quest’anno estremamente equilibrata, e che ha già riservato sorprese interessanti. Sotto questo punto di vista, non possono essere trascurate le clamorose eliminazioni di Germania e Spagna. Le Furie Rosse hanno toccato il fondo, ed hanno già avviato un restyling totale. Prima con l’esonero di Luis Enrique, poi con un vero e proprio ribaltone nell’organigramma dirigenziale.

Spagna, UFFICIALE: via il ds José Molina

A fornire maggiori ragguagli a riguardo è stato un comunicato diramato dal sito ufficiale della Federazione iberica. Come si legge dalla nota, infatti, l’ormai ex direttore sportivo degli iberici – José Molina – lascerà la direzione a partire dal gennaio 2023. Al posto di Molina subentrerà Alberto Luque, con Francis Hernandez che rimarrà come coordinatore delle squadre inferiori. Ecco il comunicato:

“José Molina lascerà la direzione sportiva della RFEF nel gennaio 2023. La Nazionale dovrà affrontare una ristrutturazione con un nuovo modello di gestione in ambito sportivo dopo la decisione di José Francesco Molina di non rinnovare il contratto e di terminare la sua esperienza della RFEF dopo i Mondiali in Qatar, per far posto ad un nuovo progetto sportivo.

Albert Luque sarà il nuovo direttore della Nazionale. Francis Hernández, che rimarrà come coordinatore delle squadre inferiori, sarà il suo vice. José Francisco Molina lascerà la dirigenza sportiva all’inizio del 2023. (…) La RFEF ringrazia Molina per la sua professionalità, il suo lavoro e il suo impegno per la crescita della Nazionale e del calcio spagnolo.”