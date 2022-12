Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’8 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 8 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 8 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport lancia il Milan sul mercato e il possibile arrivo in rossonero di Ziyech, protagonista con il Marocco al Mondiale in Qatar. “Milan, colpo d’ala”, si legge sul quotidiano meneghino: il marocchino vola, pronti 15 milioni. Imminente anche il summit per Leao, ma prima il duello in Qatar. Asllani vuole prendersi l’Inter: “Io crescerò qui, non sono solo il vice Brozovic”. Rabiot sprona la Juve nella rincorsa scudetto: “Ora incido di più, merito di Allegri. Scudetto, si può”. L’approfondimento sul Mondiale: “Quarti, chi passa: Neymar, Messi e Mbappe favoriti”.

Carlo Ancelotti è protagonista dell’apertura odierna sul Corriere dello Sport. Intervista esclusiva al plurivittorioso allenatore del Real Madrid: “Il Brasile è un po’ mio”, si racconta Ancelotti. Spazio sempre al Mondiale sul quotidiano romano: “Hakimi-Inter, un ritorno di fiamma”, Marocco in festa con l’ex nerazzurro tra i grandi protagonisti. “CR7 fuori, Georgina va all’attacco”, la difesa della compagna di Ronaldo. Rabiot carica dal Qatar: “Scudetto, la Juve ci crede”. Infine sulla capolista di Spalletti: “Il Napoli riparte con super Raspa”.

Tuttosport dà sempre ampio spazio alle ultime vicende fuori dal campo della Juventus: “Nuova Juve, difesa e rilancio”. Assediata su più fronti, la società bianconera punta su un ‘governo’ di tecnici. Le ambizioni restano però alte. Cherubini verso l’addio, si Valuta un Ds alla Giuntoli. Vetrina Mondiale passando alla rassegna in Qatar: “Da Ounahi a Weah: parte l’asta Mondiale”. Ronaldo tiene sempre banco: “La bufera CR7 guasta la gioia del Portogallo”. Il Torino si muove sul mercato: “Mossa Toro per Reca. Ahi Linetty!”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 8 dicembre

Flop Mondiale della Spagna, sulle prime pagine ampio spazio alla possibile rivoluzione in panchina con Luis Enrique verso l’addio. “De la Fuente opcion real” si legge sulle colonne di Marca. Le ‘Furie Rosse’ pronte a cambiare dopo la delusione in Qatar e l’eliminazione per mano del Marocco. Chi invece è ancora in corsa è la Francia, campione dl mondo in carica. La squadra di Deschamps domani è attesa dal big match dei quarti contro l’Inghilterra: “L’art du rebond”, scrive L’Equipe con la foto del Ct francese in prima pagina.