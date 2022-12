Ronaldo lascia i Mondiali, ecco la verità: comunicato UFFICIALE

Ecco la nota ufficiale del Portogallo in merito alle voci che vorrebbero il campione pronto ad abbandonare il Qatar

E’ sempre Cristiano Ronaldo il protagonista assoluto. Nonostante un mondiale non all’altezza delle aspettative, si continua parlare del campione di Madeira.

Stamani si è diffusa la notizia, riportata in Portogallo, che CR7 fosse pronto a lasciare la Nazionale e il Mondiale. Nulla di più vero.

Con un comunicato ufficiale, la Federazione portoghese, ha voluto così fare chiarezza immediatamente: “Una notizia rilasciata questo giovedì rivela che Cristiano Ronaldo ha minacciato di lasciare la nazionale durante una conversazione con Fernando Santos. La FPF chiarisce che in nessun momento il capitano della nazionale Cristiano Ronaldo ha minacciato di farlo”.

Il caso appare dunque rientrato ma è evidente che il campione portoghese non abbia preso per nulla bene la panchina contro la Svizzera. Una scelta inaspettata, che ha sorpreso davvero tutti, ma che alla fine ha pagato. In campo, infatti, si è visto il miglior Portogallo e il sostituto di CR7, Gonçalo Ramos, ha vissuto una notte da sogno, realizzando una tripletta. Sabato ci sarà la partita contro il Marocco, per i quarti di finale, ed è difficile immaginare un Cristiano Ronaldo titolare.

Si prospettano, ancora una volta, tempi duri per CR7. Dopo i problemi al Manchester United, che lo hanno portato alla separazione, non sta vivendo il Mondiale che si aspettava.

Calciomercato, futuro Cristiano Ronaldo: il punto

Momenti difficili che potrebbero influenzare le sue scelte. Ronaldo, infatti, nonostante le tantissime voci che circolano in merito al suo futuro, non ha ancora deciso dove proseguirà la sua avventura calcistica. L’Al Nassr è una possibilità concreta. I soldi sul piatto sono davvero tanti – si parla di 200 milioni di euro per 2 anni e mezzo – ma Cristiano Ronaldo ha ancora tanta voglia di mettersi in gioco. Ha voglia di conquistare nuovi trofei da protagonista. Ecco perché nutre la speranza di una chiamata da parte di un top team, che gli dia la possibilità di giocare la sua coppa, la Champions League. CR7 attende dunque il Chelsea, squadra che più di altre ha mostrato interesse per tesserarlo.

Giocando a Londra avrebbe modo di sfidare il suo passato, il Manchester United, e di provare a vincere la Champions. Questo Mondiale, non proprio all’altezza, però, non lo sta di certo aiutando.