Ancelotti smentisce Cassano: “È tra i migliori in circolazione”

Le dichiarazioni del tecnico italiano, che parla a 360 gradi del Mondiale. Focus sugli attaccanti, che fanno la differenza

Lunga intervista rilasciata da Carlo Ancelotti sulle colonne del Corriere dello Sport, in edicola stamani. Il tecnico italiano, vincitore dell’ultima Champions League, sulla panchina del Real Madrid, si sta godendo il Mondiale.

La competizione, che si sta svolgendo in Qatar, è giunta ai quarti di finale. Fino a questo momento non sono mancate le sorprese. Le eliminazioni ai gironi di Belgio e Germania sono state sorprendenti ma hanno permesso di vedere all’opera novità come Marocco e Giappone. Gli africani sono andati avanti, eliminando poi agli ottavi la Spagna. Niente da fare per i nipponici, eliminati ai rigori dalla Croazia. Tante sorprese ma alla fine a trionfare dovrebbe essere la favorita: “Il Brasile è più completo ma sono curioso di vedere l’Inghilterra con la Francia. Il limite resta la mentalità”.

Come sempre a fare la differenza sono le individualità. Ancelotti ha sottolineato quella di Bounou, deciso tra i pali del Marocco, ma non solo: “Bounou al Siviglia aveva fatto benissimo – afferma il tecnico -. Qualche individualità si è distinta, Mbappe, Richarlison, Vinicius, Bellingham, Alvarez, Guido Rodriguez”.

Mondiali, rivoluzione attacco: cambiano le gerarchie

Il focus si sposta definitivamente sugli attaccanti ed è inevitabile parlare di Cristiano Ronaldo, finito in panchina agli ottavi di finale, per scelta tecnica: “CR7 si sente un ventenne, non so se la sua sua carriera sia agli sgoccioli ma la concorrenza è dura se Leao fa panchina- afferma Ancelotti -, ma io con Ronaldo non ho mai avuto problemi. E’ stato fin troppo facile gestirlo per me”.

Le attenzioni, poi, sono su Richarlison. Arriva così la risposta a Cassano, che non ne aveva parlato proprio bene: “E’ un attaccante moderno, completo, non fino con i piedi, ma ha un tempo fantastico in area ed è molto coordinato. Non è il tipico attaccante brasiliano ma è tra i migliori in circolazione”.

Nuovi volti – “Siamo in una fase di transizione, in cui stanno finendo Ronaldo, Ibra, Suarez, Messi e Benzema. Il nuovo è rappresentato da Mbappe, Richarlison, Haaland, Alvarez e Nunez. Ramos non lo conoscevo”