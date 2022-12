Juventus retrocessa: arriva la decisione ufficiale

Continua a tenere banco, e non potrebbe essere altrimenti, la situazione che sta vivendo la Juventus: ecco cosa sta succedendo

Le indagini della Procura di Torino, l’ormai nota inchiesta ‘Prisma’, hanno portato l’intero consiglio d’amministrazione, in testa il presidente Andrea Agnelli, alle dimissioni per lasciare libera la Juventus di difendersi in sede sportiva.

Tutti i giorni leggiamo sui quotidiani stralci di intercettazioni che riguardano le indagini portate avanti dagli investigatori e che vedono a colloqui tutti i massimi dirigenti del club bianconero. E, com’è normale che sia, nonostante un Mondiale in corso di svolgimento in Qatar, l’argomento sta facendo discutere, e non poco, in Italia tifosi e addetti ai lavori. Da una parte coloro i quali ritengono che si debba attendere l’esito del processo sportivo, con la procura federale che, come vi abbiamo raccontato, è pronta il fascicolo sul nuovo filone d’indagine. Dall’altra, quella di chi ha già condannato la Juventus con ammende, punti di penalizzazione o, addirittura, la retrocessione.

In molti evocano il fantasma di calciopoli che, nel 2006, spazzò via l’allora Juventus di Moggi, Giraudo e Bettega e venne spedita in Serie B, oltre ad avere punti di penalizzazione. Una situazione, anche questa, decisamente complicata, ma prima di emettere verdetti sommari sarà necessario aspettare quello che uscirà dalla procura della Figc e capire cosa succederà da qui al maggio prossimo. Nel frattempo, però, visto che le indiscrezioni sulle possibili conseguenze impazzano e, in particolare, sulla retrocessione si stanno concentrando le attenzioni di chi è avvezzo a scommettere.

Juventus retrocessa: la decisione dei bookmaker

L’indagine sportiva dovrà basarsi necessariamente sulla questione stipendi, mentre dal lato plusvalenze la Juventus è stata già assolta in appello e non potrà, a meno di nuovi fatti acclarati, essere nuovamente processata sulla stessa questione, come ha spiegato ai nostri microfoni l’Avvocato Pierfilippo Capello, uno dei massimi esperti di diritto sportivo. In ogni caso, come riportato da ‘superscommesse’ che ha monitorato l’andamento, i bookmaker hanno preso una decisione drastica: sospendere la quotazione di una eventuale retrocessione bianconera. Diversi operatori del settore, infatti, danno la possibilità di puntare anche sulle prime della classe, ad esclusione della Juventus. In attesa dell’esito dei processi, le società hanno così deciso di cautelarsi. Almeno fino a questo momento.