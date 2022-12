“La carta Ronaldo inguaia la Juventus”: ecco cosa potrebbe succedere

A Calciomercato.it su Tv Play si parla del caso Juventus: le dichiarazioni del giornalista di Libero Daniele Dell’Orco

Cosa accadrà con l’inchiesta che coinvolge la Juventus? E’ l’interrogativo che anima il mondo del calcio italiano nelle ultime settimane.

Le dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il Cda del club bianconero ha aperto il vaso di Pandora ed ora si attendono gli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Torino e ciò che deciderà poi la Federazione e la Uefa. Tra i nodi che potrebbero rappresentare un punto di svolta per le indagini c’è sicuramente la famosa Carta Ronaldo. A tale riguardo è intervenuto a Calciomercato.it su TV Play il giornalista di Libero Daniele Dell’Orco.

“Potrebbe contribuire a inguaiare la Juventus visto che di gatte da pelare la società bianconera ne ha già diverse. Cristiano Ronaldo, stando agli accordi nelle manovre stipendi, avrebbe un accordo da 19,5 milioni che, nell’ambito delle trattative condotte da Chiellini con la dirigenza bianconeri, sarebbero stati promessi sotto altra forma. Soldi sospesi causa Covid e che ora sarebbero da recuperare sotto altre forme. CR7 ha la parte più cospicua e scoppiata questa bolla ora ha paura di perdere questi soldi”.

Da qui la mossa di CR7 per tutelarsi: “Avrebbe quindi chiesto ai legali di agire e di accedere agli atti, ma la richiesta di Ronaldo è stata bocciata visto che lui sa è a conoscenza di cosa gli spetta in base a questa carta e invece loro non ce l’hanno. Al massimo la Procura ha chiesto a Ronaldo di poter vedere questa famosa carta, non Ronaldo che deve chiedere gli atti visto che secondo questa fantomatica carta lui sa già cosa gli spetta”.

Juventus, Dell’Orco: “Tempi tecnici lunghi”

Dall’Orco ha quindi continuato il suo intervento, spiegando che la vicenda difficilmente si rivolgerà presto. “E’ una questione giudiziaria che chiede tempi tecnici. Ci sono sviluppi quotidiani, ma anche altre cose che richiedono tempi lunghi”.

Tornando a Ronaldo, il giornalista spiega: “I suoi legali non sono tenuti a presentare la carta, ma in ottica di collaborazione bisogna cercare di assecondare le richieste dei pubblici ministeri, visto che ci sono anche delle intercettazioni. Penso a quella di Dybala in cui è confermata la presenza di questi accordi”.