TV PLAY | La strana impressione sulla Juve: “Decisione veloce e sanzione”

Il terremoto in casa Juve continua ad attirare tutte le attenzioni. C’è chi ha analizzato la situazione in diretta, facendo il punto della situazione

La Juve è al centro di una vera e propria bufera relativa l’indagine Prisma. Un polverone che non è affatto destinato a spegnersi all’improvviso, ma che durerà ancora a lungo, fino a quando non verranno esaminati tutti gli elementi in causa, e si arriverà a una decisione definitiva.

Tutti, intanto, si chiedono cosa potrebbe succedere davvero al club bianconero sotto il punto di vista giudiziario e sportivo. Ne ha parlato Giovanni Capuano ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play, partendo proprio da questo argomento: “Troverei sbagliato da parte della procura immaginare di partire con il processo sportivo. L’esperienza del 2006 dovrebbe insegnare qualcosa. E’ chiaro che la Juventus avesse responsabilità, ma anche che sia stato giudicato in modo incompleto. Io credo che avere fretta ora significa commettere lo stesso errore fatto in estate. Lancio una provocazione. Facciamo il processo sportivo alla Juventus sulla manovra stipendi o discutiamo dei rapporti con gli altri club? Andiamo di fretta per capire la responsabilità della Juventus o ci prendiamo tempo per raccogliere, capire e valutare? Io penso sia la seconda. Ho l’impressione che si stia creando il sentimento popolare per andare a decidere velocemente e sanzionare”.

E poi provoca anche un po’: “Ammiro chi ha già deciso che la Juventus debba essere penalizzata o retrocessa. Ho il sospetto che siano li stessi dieci mesi fa volevano condannare per la questione plusvalenze, ma nessuno è stato condannato. Chiaro che la Juve dovrà rispondere sportivamente, ma non ho la certezza che dal punto di vista sportivo ci sia la ricaduta che si immaginano”.

Capuano chiarisce sullo “Scansuolo” e sui retropensieri sulla Juve

Capuano poi si concentra anche su un’altra questione, quella relativa le tante alleanze che la Juve è riuscita a costruirsi sul calciomercato, scagionando la Vecchia Signora: “Le carte della procura di Torino mostrano cose che meritano di essere approfondite. Certamente ci deve essere un processo sportivo e immagino penale. Ho visto qualcuno ricostruire l’albo d’oro degli anni, parlare di campionato falsato e condizionato dal sistema per cui esiste un club cattivo, la Juventus, che si permette di avere alleanze di mercato, come Udinese, Atalanta, Sassuolo… Il tema dello “Scansuolo” e della Scans – Storia che da anni si rincorre nei bar sulla Juventus. In realtà, quando è stata dominante ha vinto spesso, quando ha cominciato ad avere problemi la media si è abbassata”.