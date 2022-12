Caso Ronaldo, Cazzullo: “Un generoso innamorato del suo ego”

Aldo Cazzullo è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TV Play per parlare di Cristiano Ronaldo

Portogallo ai quarti di finale del Mondiale ma con Ronaldo in panchina. CR7 vive una fase particolarmente complicata dopo l’addio al Manchester United e il futuro tutto da scrivere.

Intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, Aldo Cazzullo ha affrontato così il tema: “Mi dicono che Ronaldo è generoso ma imprigionato nel suo ego.. Chi lo conosce dice che è una persona molto dolce e generosa. Certo è un narciso, innamorato di sé. Anche quando fa beneficienza, il suo ego è la misura di tutte le cose. Vede un bambino con la maglia numero 7 in un villaggio in Indonesia distrutto da un maremoto, chiama il suo agente e dice al suo agente ‘presto, dobbiamo costruire un villaggio nuovo’. Vede la mamma guarita dal cancro e dice ‘Presto, dobbiamo costruire un centro oncologico’. Prende il Covid: ‘Presto, dobbiamo regalare posti in terapia intensiva’. E’ un generoso…ma spesso in questo viene fuori anche il suo ego”.

DONNE RONALDO – “Lui parla attraverso le donne. Anche con loro, ha sempre avuto un rapporto misterioso…non conosciamo la madre dei suoi primi figli. La compagna e la sorella lo hanno difeso a spada tratta. In un momento in cui il Portogallo arriva ai quarti e si gioca il Mondiale, le interferenze fatte da uno che ha il peso mediatico di Ronaldo non aiutano. Ma è normale che dalla parte di Ronaldo dicano ‘pensateci due volte prima di privarvi di un campione così’.

FINALE CARRIERA – “Mi ha ricordato Totti quando all’Olimpico disse ‘Ho paura, ho bisogno di voi, so fare solo questo’. Ronaldo forse non è stato amato come Totti ma ha vinto molto di più e guadagnato molto di più. Quando il sipario inizia a chiudersi, quando inizi a vedere che non ce la fai più, non è facile. Stiamo parlando di uno dei più grandi sportivi, non solo calciatori, della storia”.

Cazzullo su Ronaldo: “Ha qualche problema di comunicazione”

RUOLO – “Quando invecchi deve anche saper cambiare ruolo, mandare in gol i compagni, ampliare il tuo raggio d’azione. Anche Messi non punta più l’uomo come prima. Bisogna tenere un equilibrio tecnico tattico”

ADDII– “Qualche problema di comunicazione c’è…ha chiuso male col Real, con la Juve e anche col Manchester. Qualche problema nei rapporti evidentemente ce l’ha”.

VINCERE NON SEGNANDO O PERDERE SEGNANDO – “La parte migliore di Ronaldo vorrebbe stare in panchina e vincere il mondiale, quella peggiore segnare una tripletta e perdere il mondiale”