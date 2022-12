Luis Enrique sempre più lontano dalla Spagna: non pesa solo l’eliminazione

L’avventura di Luis Enrique con la nazionale spagnola sembra essere arrivata al termine: tre nomi per la Spagna che verrà

Non è andata come ci si aspettava l’avventura della Spagna in Qatar, con l’eliminazione che è arrivata agli ottavi di finale contro il Marocco, sorpresa di questo Mondiale. Una sconfitta ai calci di rigore, dopo una prestazione con il 75% di possesso palla, ma praticamente sterile a livello offensivo.

Adesso la situazione di Luis Enrique sembra essere sempre più determinata. Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘AS’, la Federazione spagnola avrebbe già deciso di separarsi dal tecnico asturiano dopo l’eliminazione agli ottavi di finale. Oltre ai risultati, a non aver convinto la RFEF sarebbero stata anche alcune decisioni dell’ex allenatore di Roma e Barcellona. In particolare, la scelta di fare le dirette su ‘Twitch’ per avere un contatto diretto con i tifosi, senza coinvolgere la Federazione spagnola. Adesso si starebbe aspettando solamente il momento giusto per ufficializzare la separazione, con tre nomi già pronti per guidare la Spagna.

Luis Enrique ai saluti con la Spagna | Benitez, Marcelino e De la Fuente i possibili sostituti

La Federazione spagnola sembra essere intenzionata a voltare pagina, chiudendo una volta per tutte il capitolo Luis Enrique. Sempre secondo ‘AS’, i profili vagliati dalla RFEF per sostituire l’asturiano sarebbero tre: Marcelino, Rafa Benitez e Luis De la Fuente, attuale allenatore dell’Under 21 iberica. Tre profili molto differenti l’uno dall’altro, ma che potrebbero dare una nuova direzione alla Spagna in vista del prossimo Europeo.

Nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale riguardo al futuro di Luis Enrique, ormai sempre più lontano dalla nazionale spagnola. In quel caso, dovrà esserci anche il cambio della guardia e la federazione iberica vuole farsi trovare pronta. Dopo aver guidato la Spagna in questi Mondiali, anche per Luis Enrique si aprono nuovi scenari e possibili opportunità: il ritorno in un club potrebbe essere imminente.