La Juventus smobilita: “Se arriva l’offerta, vende anche Pogba”

La Juventus è impegnata a difendersi dalle accuse della Procura di Torino, mentre la procura federale inizia a muoversi

Tempesta in atto in casa Juventus con la Procura della Repubblica di Torino che, con l’ormai celeberrima inchiesta ‘Prisma’, ha stravolto i vertici societari. Tutto il consiglio d’amministrazione, con in testa il presidente Andrea Agnelli, ha rassegnato le dimissioni e adesso si aspettano le nuove nomine.

L’Exor, la società che controlla il club bianconero, ha indicato ufficialmente come nuove presidente Gianluca Ferrero, mentre Maurizio Scanavino è stato già nominato direttore generale. Il 18 gennaio del prossimo anno, però, prenderà definitivamente corpo tutto il nuovo consiglio d’amministrazione e circolano i nomi di vecchie glorie bianconere come Alessandro Del Piero, per il ruolo di vice presidente al posto di Pavel Nedved, Giorgio Chiellini e quello che rappresenterebbe un clamoroso ritorno, ovvero Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dell’Inter di Steven Zhang.

Una situazione che, inevitabilmente, coinvolge anche le future mosse sul calciomercato del club piemontese, anche in vista dell’ormai imminente sessione invernale di gennaio. Le voci su un investimento importante, come poteva essere quello per Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, sembrano svanite nel nulla a causa dei problemi attuale della Juventus, mentre un esterno destro che possa far rifiatare Juan Cuadrado potrebbe, comunque, arrivare il mese prossimo. Ma bisognerà fare attenzione anche alle possibili cessioni e una potrebbe essere davvero impensabile.

La Juventus cede Pogba: “Ci pensano”

Sono tanti i nomi dei calciatori della Juventus sotto la lente d’ingrandimento. Tra questi, secondo il giornalista di ‘Mediaset’ Sandro Sabatini, potrebbe finire anche Paul Pogba. Il centrocampista francese non ha ancora esordito in questa stagione, quella del ritorno in bianconero dopo gli anni al Manchester United. Adesso sta ritrovando la forma migliore, ma la situazione è da tenere sotto controllo. “Cherubini è stato confermato, lui è bravo a lavorare con i giovani – le parole a ‘Radio Radio’ di Sabatini – È un segnale della società. La Juve, per il momento che attraversa, non si può permettere di vendere Fagioli o Miretti ad esempio. Possono andare via McKennie, Paredes e se, gli arrivasse un’offerta, ci penserebbero anche per Pogba“.