Rabiot chiama la Premier: via già a gennaio con lo scambio

Adrien Rabiot apre al trasferimento in Premier League e arriva subito la proposta che può accontentare la Juventus: via già a gennaio

“L’ho sempre detto: mi piacerebbe giocare in Premier League”. Dal Qatar dove venerdì la Francia affronterà l’Inghilterra nei quarti di finali Mondiali, Adrien Rabiot lancia un messaggio chiaro alla Juventus.

Il club bianconero è alle prese con una situazione complicata, con l’inchiesta della Procura di Torino e i possibili risvolti anche a livello sportivo, ma Cherubini e Allegri hanno il compito di tenere al riparo – per quanto possibile – la squadra dai problemi societari e pensare al mercato. Da questo punto di vista, una situazione delicata è sicuramente quella del centrocampista francese. Dopo essere stato ad un passo dalla cessione in estate, Rabiot è diventato una colonna della formazione bianconera, ma il suo contratto in scadenza nel 2023 e le sue richieste economiche, rendono complicata una permanenza.

Un addio a giugno è nell’ordine delle cose, ma potrebbe anche esserci una separazione anticipata, nel caso in cui la Juve potesse ricavare qualcosa dal suo addio. E le sue parole di apertura alla Premier, stuzzicano la fantasia e potrebbero tracciare la strada per una possibile trattativa già a gennaio.

Calciomercato Juventus, scambio con il Chelsea per Rabiot

Parlando in conferenza stampa dal ritiro della Francia, Rabiot non ha nascosto la sua ammirazione per la Premier: “E’ un campionato che mi attrae, è quello che si avvicina di più alle mie qualità”. Parole che potrebbe accendere ulteriormente l’interesse di club che già stanno seguendo con attenzione la situazione di Rabiot.

Tra questi c’è anche il Chelsea con i ‘Blues’ che potrebbero provare ad anticipare l’arrivo del centrocampista ex Psg a gennaio. Per farlo da Londra potrebbero proporre uno scambio alla pari con due calciatori da tempo in orbita juventina ed entrambi in scadenza di contratto a fine giugno. Si tratta di Jorginho e Kante (attualmente fermo per infortunio), due profili che potrebbero anche piacere ad Allegri. Il tecnico però difficilmente lascerà andare via quello che è un suo pupillo ed è, al momento, uno dei calciatori più in forma della formazione bianconera.