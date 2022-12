Nuovo colpo di scena, poker a sorpresa: “Hazard in Serie A”

Calciomercato, dal Belgio rimbalza un’interessante indiscrezione concernente il futuro di Eden Hazard.

Si prospetta una sessione invernale di calciomercato per tutti i club italiani, a caccia di occasioni con cui rivitalizzare le rispettive rose.

Ne sa qualcosa la Juventus. Le note vicissitudini extra-campo si accompagneranno all’esigenza di puntellare l’organico a disposizione di Max Allegri con innesti di qualità ma a costi relativamente conte. Non è un caso che i bianconeri abbiano da tempo messo nel mirino diversi profili per rinforzare l’out di destra (Odriozola e Karsdorp le ipotesi più ventilate) e un centrale forte fisicamente.

Il sogno Milinkovic, salvo clamorose cessioni nella zona nevralgica del campo, è destinato a restare tale. Tuttavia, è chiaro che nel caso in cui Di Maria non dovesse restare all’ombra della Mole, Cherubini sarebbe per forza di cose costretto ad acquistare un altro esterno offensivo. L’opzione Zaniolo non è stata più battuta, anche perché non è assolutamente intenzionata a fare sconti. I discorsi legati al rinnovo, però, potrebbero imprimere una svolta importante alla telenovela. Intanto, dal Belgio rimbalza una voce che, se confermata, potrebbe aprire nuove traiettorie di mercato in casa Juventus e che tira in ballo anche il futuro di Hazard.

Hazard via dal Real: c’è anche la Juventus

Secondo quanto riferito da “Le Soir“, anche la Juventus sarebbe tra le possibili destinazioni di Eden Hazard. Legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2024, l’attaccante belga è sempre più vicino a cambiare aria. I segnali sul suo futuro lanciati nell’ultimo periodo sono inequivocabili. A differenza di quanto caldeggiato nei scorsi mesi, l’avventura dell’ex Chelsea in quel di Madrid sarebbe giunta al passo d’addio. Il poco minutaggio riservatogli da Ancelotti, uniti ai tanti infortuni patiti dall’attaccante, hanno inficiato in maniera deleteria sulla sua avventura con i Blancos. Neanche ai Mondiali con i “Diavoli Rossi” l’ala offensiva è riuscito ad invertire il trend negativo che va avanti ormai da anni.

Stando così le cose, potrebbero aprirsi improvvisamente quattro spiragli per il futuro di Hazard. Per il talento belga, infatti, occhio alle eventuali opzioni Chelsea, Juventus, e Lille. L’opzione romantica di un clamoroso ritorno alle origini per il classe ’91 si accompagna alla clamorosa pista che potrebbe portarlo all’ombra della Mole. Stando così le cose, a meno che il belga non decida di decurtarsi in maniera importante l’ingaggio, la pista sembra comunque difficilmente percorribile. Intrigante ma non per questo utopistica, invece, un eventuale sbarco di Hazard in Mls, campionato che negli ultimi anni ha attirato diversi campioni in cerca di riscatto.