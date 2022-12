Blitz improvviso e la Juve gli dice addio: affare da 58 milioni

Le ultime di calciomercato non sorridono ai bianconeri. L’assalto inglese è infatti una brutta notizia per Allegri e soci: l’operazione si chiude a gennaio

Nonostante le inchieste che l’hanno travolta, con la FIGC pronta ad aprire un nuovo filone dopo aver ricevuto le carte dalla Procura di Torino, la Juventus cerca di rimanere attiva in sede di calciomercato. In vista di gennaio intende muoversi più in uscita, vedi la possibile partenza di McKennie, non escludendo però uno-due nuovi innesti. Magari un laterale sinistro, considerato che Alex Sandro è in scadenza.

Difficile, per non dire impossibile invece un grande colpo, per fare un nome non a caso Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo rimane sulla lista per la prossima estate, quando magari il Ds della Juve non sarà più Federico Cherubini. Di oggi sono le nuovi voci su Giuntoli, stimato ai piani alti di Exor, senza trascurare del tutto la ‘suggestione’ Marotta.

L’ostacolo per Milinkovic rimane il presidente della Lazio Claudio Lotito, il quale continua a sparare alto nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024. Un contratto che ad oggi il classe ’95 non appare intenzionato a rinnovare, a meno dell’inserimento di una clausola alla portata per il grande club – Juve in primis – che vorrà prenderlo. Per l’anno prossimo, poi, i bianconeri terrebbero d’occhio pure giocatori di assoluta prospettiva, come per esempio Cody Gakpo del Psv Eindhoven e dell’Olanda di van Gaal.

Calciomercato Juventus, Gakpo diretto al Manchester United

Il classe ’99 si sta definitivamente affermando a livello internazionale nel Mondiale in Qatar. Con 3 gol nelle prime tre partite è stato decisivo per il passaggio agli ottavi degli ‘Oranje’, facendo al contempo la felicità del Psv Eindhoven il quale pregusta ora una maxi plusvalenza.

Per Gakpo, però, il Manchester United è in netta pole. Stando al ‘Daily Mail’, nei prossimi giorni i ‘Red Devils’ terranno altre discussioni con il Psv per cercare di chiudere l’operazione già a gennaio bruciando una concorrenza che include altri top club stranieri. È una precisa richiesta di ten Hag, che lo conosce fin dai tempi dell’Ajax. Il Psv è pronto a dire sì a una proposta da 50 milioni di sterline, circa 58 milioni di euro. Lo United, che deve coprire il vuoto lasciato dall’addio di Cristiano Ronaldo, potrebbe mollare la pista Leao (il rinnovo col Milan resta complicato) qualora riuscisse a perfezionare il colpo Gakpo.