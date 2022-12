Juventus, 35 milioni per il colpo dalla Spagna: partenza immediata

La Juventus pianifica il colpo dalla Spagna dopo la disfatta al Mondiale: 35 milioni per la partenza immediata dell’attaccante

Il Mondiale è senza dubbio la vetrina più importante per un giocatore. Fare bene qui potrebbe cambiare radicalmente la carriera di un calciatore. Inoltre in questo Mondiale in Qatar stiamo assistendo a diverse sorprese, l’ultima la vittoria del Marocco sulla Spagna ai calci di rigore. La disfatta degli spagnoli potrebbe influire anche in chiave calciomercato.

La Juventus osserva da tempo un attaccante che in questo Mondiale ha dato il suo contributo, senza però risultare decisivo. A gennaio però potrebbe diventare un pezzo pregiato del calciomercato, perché il club proprietario del cartellino avrebbe deciso di metterlo in vendita. Alla Juventus serviranno almeno 35 milioni per mettere a segno il colpo spagnolo per rinforzare l’attacco di Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione, che è ormai alle porte.

Calciomercato Juventus, Barcellona pronto a cedere Ferran Torres: servono 35 milioni

La delusione nella Spagna è grande dopo la sconfitta contro il Marocco ai calci di rigore che è costata l’eliminazione dal Mondiale in Qatar. Dopo questa sono iniziate le riflessioni anche all’interno di alcuni club, tra cui il Barcellona, che sarebbe pronto a scaricare un attaccante.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il club catalano starebbe pensando alla cessione a gennaio di Ferran Torres. L’attaccante al Mondiale ha segnato una doppietta nella partita d’esordio contro il Costa Rica, per poi sparire dai protagonisti della ‘Roja’. Al Barcellona inoltre sarebbe una seconda scelta per Xavi ora che Ansu Fati è completamente recuperato. Così gli spagnoli sarebbero pronti a lasciarlo partire immediatamente, già a gennaio, per cercare di rientrare, almeno in parte, dell’investimento fatto un anno fa, pagandolo ben 55 milioni per prelevarlo dal Manchester City. Tra i club interessati a Ferran Torres ci sarebbe anche la Juventus, con il Barcellona che avrebbe già fissato il prezzo: 35 milioni per l’addio a gennaio. La concorrenza per i bianconeri ovviamente è ampia, con Siviglia, Atletico Madrid e diversi club sulle tracce dell’attaccante, il cui futuro ormai sembrerebbe lontano dal club catalano.