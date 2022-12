Juventus, rivoluzione totale: arriva il direttore ‘nemico’

Cherubini verso l’addio a fine stagione: la Juventus alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Tutti i nomi e gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera

La Juventus di Massimiliano Allegri si è radunata negli scorsi giorni alla Continassa per riprendere la preparazione in vista della ripresa del campionato, fissata per inizio gennaio.

Si tratta del primo raduno dopo il terremoto delle ultime settimane e le dimissioni dell’intero CdA. Al JTC, però, la continuità nell’area sportiva è affidata a Massimiliano Allegri e al direttore sportivo Federico Cherubini, come annunciato dallo stesso John Elkann: “Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo”. La proprietà ha voluto rassicurare i tifosi: “La nostra storia parla di vittorie e ci dà la forza che serve proprio in questi momenti. Con il sostengo e l’affetto dei nostri tifosi, abbiamo l’occasione di costruire un futuro straordinario”. Tuttavia, la fiducia della nuova società potrebbe essere a tempo, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo e il futuro di Cherubini. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, si va verso l’addio dell’attuale capo dell’area sportiva: la Juve si sta già guardando intorno alla ricerca del possibile sostituto.

Calciomercato Juventus, tre nomi per il ruolo di direttore sportivo: tutti gli aggiornamenti

La proprietà sarebbe alla ricerca di un nuovo profilo per il ruolo di direttore sportivo, uno scopritore e valorizzatore di talenti emergenti, senza più strapagare sul mercato giocatori già affermati. La Juve punta ad un cambio di rotta deciso e, in questo senso, sono tre i nomi sul taccuino della società: Cristiano Giuntoli, artefice del super Napoli di Luciano Spalletti, Igli Tare e Gianluca Petrachi. Il ds della Lazio ha portato in biancoceleste Milinkovic-Savic e tanti altri talenti valorizzati negli anni, così come Petrachi soprattutto ai tempi del Torino. Sono questi i tre profili nel mirino della Juventus per il post Cherubini. Staremo a vedere.