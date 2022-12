Non solo Pjanic-Arthur: altri sette nomi sul tavolo di Juve e Barcellona

Non solo lo scambio concluso Pjanic-Arthur: altri sette nomi sul tavolo di Juventus e Barcellona. Tutti i dettagli

Arthur alla Juventus per 72 milioni di euro più 10 di bonus, Pjanic al Barcellona per 60 milioni più 5 di parte variabile. Lo scambio concluso dal club bianconero con i blaugrana è in cima agli affari sotto la lente di ingrandimento della Procura di Torino.

Nelle ultime ore sono spuntati importanti retroscena di calciomercato, riguardanti anche altri nomi sul tavolo delle due società. L’ipotesi iniziale prevedeva l’inserimento di altre contropartite tecniche. Da un lato la Juve avrebbe ceduto Pjanic, valutato dal club circa 50 milioni di euro, più De Sciglio, valutato 20. Dall’altro, il Barça avrebbe scambiato Arthur (80 milioni) e Miranda (10 milioni). Il successivo 27 maggio 2020, Federico Cherubini aggiornava Fabio Paratici su altre quattro diverse ipotesi. Lo scenario A prevedeva la cessione di Pjanic per 65 milioni e De Sciglio a 20 per Arthur a 85. La seconda ipotesi considerava la vendita di Bernardeschi, De Sciglio e Rabiot per Ansu Fati e Todibo. La terza, invece, era il contestuale trasferimento di Bernardeschi e Dembele. Ma non solo.

Calciomercato Juventus, tutti gli intrecci col Barcellona: retroscena

Nella quarta ed ultima opzione si delineava la possibilità di inserire una terza squadra in un’eventuale triangolazione: Pjanic al Barcellona, Jorginho alla Juventus e una controparte da definire per il Chelsea. È spuntata anche la possibilità di scambiare Bernardeschi con il Paris Saint-Germain per Draxler. L’accordo definitivo è alla fine arrivato per lo scambio secco Pjanic–Arthur, alle cifre già elencate: il brasiliano in bianconero per 72 milioni di euro più 10 di bonus, il centrocampista bosniaco ex Roma al Barcellona per 60 milioni più 5 di parte variabile.