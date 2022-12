Vlahovic al posto di Gabriel Jesus, la decisione è già arrivata

L’infortunio di Gabriel Jesus lancia l’Arsenal alla ricerca di un bomber: Vlahovic nel mirino, la decisione è già arrivata

Il Mondiale cambia i piani e complica la vita all’Arsenal. Capolista nella Premier League, la squadra londinese dovrà fare a meno di Gabriel Jesus per i prossimi tre mesi.

Uno stop importante con l’attaccante brasiliano che si è infortunato durante l’ultimo match della fase a gironi contro il Camerun, perso dalla Seleçao.

Un problema al ginocchio che ha spinto il calciatore a sottoporsi già ad un intervento chirurgico e che lo terrà lontano dai terreni di gioco almeno fino a febbraio. Logico quindi che l’Arsenal rifletta su quel che potranno essere le mosse per compensare questa pesante assenza. Jesus, infatti, nella prima fase di stagione è stato protagonista della cavalcata dei Gunners in campionato: cinque gol e sei assist, c’è anche il suo marchio nel primato della formazione di Arteta.

Cosa fare ora che sarà fuori per tre mesi? L’interrogativo apre a scenari di mercato importante con l’Arsenal che potrebbe andare alla ricerca di una punta di spessore. Vlahovic da questo punto di vista è un nome che a Londra piace molto. A questo proposito pare che la decisione sia già stata presa.

Calciomercato Juventus, Arsenal-Vlahovic: tutto deciso

Stando a quanto riferito da ‘goal.com’, infatti, Arteta ed Edu Gaspar stanno riflettendo su come pianificare il mercato di gennaio, proprio in virtù dell’infortunio di Gabriel Jesus. La scelta però non sarebbe ricaduta su un acquisto importante: niente Vlahovic quindi perché l’Arsenal è orientata ad andare avanti con i calciatori presenti in rosa.

In particolare Arteta vuole puntare su Eddie Nketiah per sostituire l’attaccante brasiliano nei tre mesi di assenza. In alternativa, il manager spagnolo è pronto anche ad utilizzare, in caso di necessità, Gabriel Martinelli ed Emile Smith Rowe al centro dell’attacco. Una scelta che potrebbe cambiare soltanto in caso si presentasse veramente un’occasione importante. L’Arsenal non vuole sbagliare mossa: fuori Gabriel Jesus, Arteta è pronto a lanciare Nketiah.