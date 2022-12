Juve Mondiale: Cherubini pesca dal Qatar

Occhi sul Mondiale in casa Juventus: ecco tutti gli obiettivi di Cherubini e del club bianconero. Tutti i dettagli

“La nostra storia parla di vittorie e ci dà la forza che serve proprio in questi momenti. Con il sostengo e l’affetto dei nostri tifosi, abbiamo l’occasione di costruire un futuro straordinario”.

Si è conclusa così la nota diffusa da John Elkann dopo il terremoto in casa Juventus. L’ad di Exor ha voluto rassicurare i tifosi sul futuro della società, blindando Massimiliano Allegri: “Rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo. Voglio ringraziare mio cugino Andrea (Agnelli, ndr) per averci dato emozioni straordinarie, che non dimenticheremo mai. In questi 12 anni abbiamo vinto tanto. Il merito è soprattutto suo, oltre che delle donne e degli uomini che sotto la sua guida hanno raggiunto obiettivi memorabili”. La nuova era del club bianconero riparte nel segno della continuità sull’area sportiva. Oltre ad Allegri, infatti, è al momento confermato anche il ds Federico Cherubini e il suo staff. La dirigenza è già al lavoro sul calciomercato, con la sessione invernale ormai alle porte. Dal Qatar sono numerosi gli obiettivi della Juve.

Calciomercato Juventus, da Thuram a Goncalo Ramos: mirino sul Qatar

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, sono tanti i talenti che si stanno mettendo in mostra in Qatar monitorati dalla Juventus. L’ultimo è Goncalo Ramos, il sostituto di CR7 che ha travolto la Svizzera con una tripletta. Il bomber classe 2001 del Benfica è già nei radar della società bianconera, così come il connazionale Raphael Guerreiro per il post Alex Sandro. Si seguono poi il giovane centrocampista Musah, talento americano del Valencia, e l’altro gioiello in vetrina degli USA, Weah jr. Senza perdere di vista Marcus Thuram: come noto, il centravanti francese è in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach ma fa gola anche all’Inter e soprattutto al Bayern Monaco.