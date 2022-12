Prezzo dimezzato e Serie A allibita: ecco il sestetto vincente

Il Mondiale ruba gli occhi di tutto l’universo del calcio, ma le trattative non si fermano. Prezzo dimezzato, ma la Serie A non ce la fa

Stiamo tutti aspettando i quarti di finale del Mondiale in Qatar, quelli che decreteranno le quattro squadre che passeranno al turno successivo, quello che determinerà chi accederà alla finalissima.

E chi saranno non lo sappiamo ancora, ma sappiamo che il Portogallo dopo il 6-1 degli ottavi è per forza avversario temibile per le primissime in lista. E negli uomini di Fernando Santos uno di quelli che sta spiccando di più è sicuramente Joao Felix. È una notizia dopo i mesi – tanti – passati in sordina all’Atletico Madrid, tanto che il rapporto con Diego Simeone ormai pare logoro alle radici. Gil Marin ha detto chiaramente che preferirebbe andare via l’attaccante e vedremo se l’offerta giusta arriverà già a gennaio. Di sicuro, di giorno in giorno, nuovi elementi arricchiscono la situazione del talento offensivo, soprattutto in Spagna.

La Serie A è fuori dai giochi: ecco il prezzo di Joao Felix

Il ‘Mundo Deportivo’ si è ulteriormente interessato al momento del calciatore portoghese, cercando di definire una volta per tutte quale potrebbe essere il futuro di Joao Felix, a partire dal prezzo previsto. È bene precisare che l’Atletico Madrid chiede ancora una cifra tra i 120 e i 140 milioni per cedere il suo talento. Allo stesso tempo, però, è evidente come si sia deprezzato, viste le prestazioni in campo. Secondo Transfermarkt la valutazione è scesa addirittura a 50 milioni di euro, secondo altre stime a 70. Comunque un prezzo praticamente deprezzato. Comunque il Mundo Deportivo scrive anche le sei squadre in cui potrebbe giocare Felix e sono Manchester United, City, Bayern Monaco, Chelsea, Newcastle e PSG. La Serie A sembra quindi già fuori dal novero di possibilità.