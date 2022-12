Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre sulla situazione della Juventus, che giorno dopo giorno aggiunge risvolti che sembrano sempre più complicati: “Paura Juve, l’allarme sui conti“, con nuovi profili di rischio sul bilancio 2022 che metterebbero a repentaglio non solo la partecipazione alle coppe ma anche la permanenza nel massimo campionato. Intanto, al Mondiale in Qatar, il Portogallo travolge la Svizzera per 6-1 ma con Cristiano Ronaldo in panchina: “Ecco chi ha chiuso l’era Ronaldo“, con Gonçalo Ramos, attaccante del Benfica, a segno con una tripletta.

Sul ‘Corriere dello Sport’, la giornata di ieri ai Mondiali viene descritta dal titolo “La Matanza“: non solo il largo successo dei lusitani con gli elvetici, ma anche la clamorosa eliminazione della Spagna, fatta fuori ai rigori dal Marocco. Intanto, la Juventus prova a rispondere agli attacchi a testa alta: “Juve contro tutti: Noi in regola“, in relazione ai rilievi di Deloitte sul bilancio, non condivisi dal club.

Su ‘Tuttosport’, si cercano motivi di ottimismo sul campo per i bianconeri: “Plusvalenza Pogba“, con il ritorno del francese dall’infortunio che potrebbe cambiare gli scenari stagionali. Gli esiti di ieri del Mondiale in alto (“W il Marocco“) e di spalla a sinistra (“Portogallo show senza Ronaldo“).

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 7 dicembre

Le due gare di ieri ovviamente protagoniste dei titoli dei quotidiani esteri. “Ko Mundial” è l’apertura del ‘Mundo Deportivo’, che in prima pagina coglie in foto il momento dell’esultanza del Marocco, a centrocampo, dopo il rigore decisivo di Hakimi, mentre la Spagna resta impietrita. Mentre l’ovvio protagonista su ‘A Bola’ è Gonçalo Ramos, autore di una tripletta nel 6-1 del Portogallo alla Svizzera, non facendo assolutamente rimpiangere Cristiano Ronaldo: “Demolidor“.