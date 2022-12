Valzer delle panchine, da Luis Enrique a Zidane: il toto allenatori è già un groviglio Mondiale

Il Mondiale in Qatar entra nel vivo e può indirizzare il mercato degli allenatori: da Luis Enrique a Zidane, Tuchel e Mancini, quanti intrecci

Due giorni di pausa per il Mondiale in Qatar, niente gare oggi e domani prima di iniziare a entrare nella fase conclusiva e determinante del torneo. Si è composto il tabellone delle magnifiche otto che si giocheranno il trofeo, con i quarti di finale in programma venerdì e sabato che ci diranno qualcosa in più su chi potrà ancora coltivare ambizioni di vittoria.

Le sorprese, fin qui, non sono mancate di certo, con diverse uscite di scena, piuttosto premature, che hanno fatto rumore. E ci sono già possibili indicazioni sul futuro di diversi allenatori che potrebbero essere arrivati alla fine del loro ciclo sulle panchine delle rispettive nazionali. Altri ancora, i verdetti in arrivo nei prossimi giorni, di segno opposto, che potrebbero dare luogo a intrecci potenzialmente infiniti, coinvolgendo anche i discorsi relativi alle panchine dei club. Il punto sul groviglio Mondiale delle panchine, con il destino di numerosi tecnici in discussione: da Luis Enrique a Zidane, Tuchel, Bielsa, Mancini, analizziamo tutti gli scenari possibili.

Panchine del Mondiale, chi lascia: Luis Enrique, Flick e gli altri al passo d’addio, Scaloni e Deschamps in bilico

Partiamo, ovviamente, da chi ha già detto addio ai sogni di gloria in Qatar. L’ultimo big in ordine di tempo ad abbandonare la competizione è stato Luis Enrique, che con la Spagna non è riuscito a superare l’ostacolo Marocco negli ottavi di finale. Ko ai rigori, come era accaduto contro l’Italia a Euro 2020 e contro la Russia nei Mondiali 2018. Sul ct iberico, interrogativi in corso, con la sua possibile candidatura alla panchina dell’Atletico Madrid, ma occhio anche a una suggestiva pista Juventus. Destinato a dire addio, sulla panchina della Germania, Hansi Flick, così come Roberto Martinez, che ha concluso malamente il ciclo della ‘generazione d’oro’ del Belgio senza raccogliere trofei e con una malinconica uscita addirittura al primo turno. Tutto da definire, invece, il futuro di altri tecnici come Didier Deschamps, che cerca la clamorosa conferma sul tetto del mondo con la Francia, Lionel Scaloni alla guida dell’Argentina e un Gareth Southgate sempre in discussione con l’Inghilterra. Per tutti, le gare dei prossimi giorni daranno probabilmente indicazioni determinanti in tal senso.

Toto allenatori, tutti gli intrecci per il futuro: da Zidane a Tuchel, tutti i candidati ‘eccellenti’ e l’effetto domino

E ora veniamo a chi potrebbe prendere il loro posto. In Francia, in caso di obiettivo minimo della semifinale, Deschamps sarà padrone del suo destino potendo sfruttare una opzione di rinnovo a suo favore. Scalda i motori per la panchina dei ‘Bleus’ Zinedine Zidane, che per il momento non ha valutato altre offerte proprio inseguendo questo obiettivo, ma in caso di permanenza dell’attuale ct, l’ex Real Madrid diventerebbe un candidato serissimo, per il prossimo futuro, per il Psg o magari per la Juventus. I bianconeri, a proposito, seguono anche gli sviluppi sul futuro di Thomas Tuchel, che però potrebbe essere un nome più che credibile, oltre che per il Bayern Monaco dove la posizione di Nagelsmann non è così salda, per la panchina della Germania come erede di Flick. Capitolo Argentina: in caso di addio di Scaloni, potrebbe esserci un clamoroso ritorno di Marcelo Bielsa, che ha già allenato la Seleccion tra il 1999 e il 2004, ma non è da scartare una ipotesi Mauricio Pochettino, altro nome che risulta sempre piuttosto caldo per diversi club importanti (venendo all’Italia, Juventus in primis). Restando in tema Mondiali, è il caso di guardare anche a quelli del futuro, ossia quelli del 2026: che rappresentano naturalmente l’obiettivo dell’Italia, dopo due assenze consecutive alla fase finale, ma non è detto che Roberto Mancini continui a sedere sulla panchina della nostra Nazionale. Il percorso verso Euro 2024 e potenziali altri proposte (c’è sempre la Juventus, che ritorna) potrebbero cambiare tutto.