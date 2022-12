Svolta Juventus: arriva la cessione

Per la Juventus potrebbe arrivare una svolta totalmente inaspettata: arriva la cessione, fissato già il prezzo

Continua l’inchiesta Prisma con la Juventus protagonista. La società bianconera vive un momento di grande difficoltà dopo le accuse che mosse a suo carico. Tra piano giudiziario e sportivo, si attende di fare chiarezza sull’intera vicenda. Le dimissioni dell’intero cda, compreso il presidente Andrea Agnelli, hanno ovviamente sconvolto l’intero mondo bianconero.

La Juventus ovviamente rischia molto in campo giuridico e sportivo, dalla penalizzazione all’esclusione dalle coppe europee da parte della Uefa. In attesa di capire come evolveranno le cose, per i bianconeri può arrivare una svolta totalmente inaspettata. Infatti, dopo le dimissioni del presidente Andrea Agnelli, potrebbe arrivare una nuova decisione drastica che potrebbe portare alla vendita del club. Fissato il prezzo per la cessione della Juventus.

Juventus in vendita: 2 miliardi il prezzo per la cessione

La Juventus attende nuovi sviluppi riguardo all’inchiesta Prisma riguardante le plusvalenze e l’aver modificato i bilanci. Nel frattempo potrebbe cambiare totalmente la situazione attraverso una svolta inaspettata. Tra pochi mesi la Juventus festeggerà i 100 anni sotto la proprietà Agnelli, ma i festeggiamenti potrebbero anche non avvenire.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’, negli ambienti finanziari di Londra si inizia già a parlare di una possibile cessione del club bianconero. Il prezzo per vendere il club sarebbe di circa 2 miliardi di euro. Una possibile decisione inaspettata, ma il momento potrebbe non giocare a favore della Juventus. Infatti la situazione sia a livello economico che giudiziario, visto quanto sta accadendo nelle ultime settimane, potrebbe non agevolare la possibile cessione del club bianconero. Dall’Inghilterra dunque sembrerebbero arrivare queste indiscrezioni sul futuro societario della Juventus, che mai come ora sembra essere totalmente incerto. Per ora l’unica certezza è che dopo le complete dimissioni del cda, il prossimo 18 gennaio si riunirà l’assemblea degli azionisti per nominare quello nuovo. Vedremo se i nuovi risvolti dell’inchiesta porteranno la Juventus ad arrivare davvero a una decisione drastica come la cessione del club. Per ora, di sicuro, la situazione continua a essere molto complicata per il futuro dei bianconeri.