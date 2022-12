Flop clamoroso al Mondiale, decisione a sorpresa: è UFFICIALE

Dopo la delusione cocente al Mondiale, erano attese decisioni per la panchina tra esonero, dimissioni e possibili successori: è arrivata la comunicazione ufficiale

Nel Mondiale in corso di svolgimento in Qatar le delusioni sono state parecchie. Se da una parte è vero che il Marocco è l’unica outsider venuta fuori dagli ottavi di finale, sconfiggendo una squadra più quotata, al tempo stesso anche dai gironi diverse nazionali hanno fatto flop. Ad esempio il Belgio di Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, che oggi ha annunciato l’addio ai Red Devils.

Allo stesso tempo deludente lo è stata la Serbia di Milinkovic-Savic, che si è fatta rimontare dal Camerun e poi non ha superato neanche la Svizzera. Per certi versi anche la nazionale crociata, al netto del passaggio dei gironi, ha fatto malissimo contro il Portogallo vanificando tutto e facendo una figuraccia. Poi c’è la Danimarca, ko nel match decisico con l’Australia. Agli ottavi le Furie Rosse di Luis Enrique, che avevano impressionato all’esordio, non hanno più trovato una vittoria con Germania, Giappone e Marocco. Cedendo il passo proprio ad Hakimi e compagni. È chiaro però, come la delusione più grande, insieme al Belgio, sia stata la Germania di Hansi Flick. Out nello stesso girone della Spagna, a maggior ragione il pessimo risultato ha fatto scalpore considerando il flop del Mondiale anche nel 2018 in Russia.

Germania, UFFICIALE la decisione su Flick: il comunicato

E non a caso, lo scenario possibile di cui si è parlato in questi giorni, era proprio quello di un cambio di ct, con l’arrivo di Thomas Tuchel – attualmente senza squadra – al posto di Flick. La Germania oggi ha ufficializzato il futuro della sua panchina dopo l’incontro tra il presidente della federcalcio Neuendor, il vice Watzke e lo stesso allenatore ex Bayern. “Siamo tutti convinti che il Campionato Europeo 2024 nel nostro paese rappresenti una grande opportunità per il calcio in Germania. Il nostro obiettivo è trasformare questo torneo in un successo sportivo. Abbiamo piena fiducia in Hansi Flick che affronterà questa sfida insieme al suo team. Per quanto riguarda il successore di Oliver Bierhoff, abbiamo concordato che discuteremo prima la struttura futura di quest’area di responsabilità all’interno della DFB e poi prenderemo una decisione sul personale”.

Dunque, la DFB ha deciso di confermare Hansi Flick, con l’obiettivo di fare bene all’Europeo che si giocherà proprio in Germania. “Io e il mio staff tecnico siamo ottimisti riguardo al Campionato Europeo nel nostro paese. Come squadra, possiamo ottenere molto di più di quanto abbiamo mostrato in Qatar – le parole del ct teutonico -. Abbiamo perso una grande opportunità, impareremo la lezione”.