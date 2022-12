Sfogo shock dopo l’esonero: “Scarso e presuntuoso, hai preso in giro tutti!”

Dopo l’esonero ufficiale di queste ore del tecnico, sui social è arrivato il commento clamoroso del suo ex giocatore

Nonostante il Mondiale in Qatar sia appena entrato nel pieno del suo svolgimento, ci sono campionati che proseguono e che fanno registrare pure qualche scossone. È l’esempio della Serie B italiana, definita da tutti una A2 per le società così blasonate che vi sono impegnate. E ovviamente, come accaduto al Mondiale, anche in cadetteria di delusioni ce ne sono state.

Venezia e Benevento, il Palermo che naviga in zone non proprio tranquillissime. Così anche il Cagliari, che non riesce a guarire dalla pareggite. La classifica è cortissima: in sette punti ci sono addirittura undici squadre, tutte precedute da Frosinone e Reggina. Tra le squadre da cui ci si aspettava di più c’era ovviamente il Genoa, che però è fermo a quota 23 punti e soprattutto non vince dal 22 ottobre. Una serie negativa decisamente troppo lunga per la squadra forse più prestigiosa della B, insieme al Parma, e per un allenatore che già dallo scorso anno è in panchina. Alexander Blessin è stato infatti esonerato ieri, con Alberto Gilardino che almeno al momento ne ha raccolto l’eredità. Il tedesco ha fatto discutere parecchio nelle ultime settimane, anche per delle uscite non proprio positive nei confronti dei propri giocatori.

Genoa, esonerato Blessin: Marchetti non si tiene sui social

E i tifosi del Genoa, come i suoi ex giocatori rimasti affezionati, non hanno gradito i comportamenti di Blessin. Non ha fatto eccezione Federico Marchetti, ex portiere del Grifone che ha commentato un post addirittura di un mese e mezzo fa, il 22 ottobre, ovvero il giorno dell’ultima vittoria del Genoa, in casa della Ternana. “C’è ancora una stagione lunga davanti a noi, ma è stato fondamentale prendere punti in trasferta a chi è prima di noi”, diceva il tecnico. E il commento di Marchetti, che fino a giugno era un calciatore rossoblù e quindi ha ‘giocato’ (zero minuti) sotto la gestione Blessin è stato durissimo.

“Sei l’allenatore più scarso, falso e presuntuoso che abbia avuto nella mia lunga carriera. Hai preso in giro tutti i genoani dalla prima giornata, con le tue ridicole idee calcistiche hai fatto retrocedere una squadra che si sarebbe potuta salvare. Ora che finalmente sei a casa, fatti un bagno di umiltà, guarda Davide Nicola e prova ad imparare da lui come si gestisce un gruppo per ottenere risultati sul campo, non i cori dei tifosi come hai fatto tu! In bocca al lupo, Forza Genoa!”, il suo commento su Instagram.