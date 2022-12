Venduto a gennaio: la ‘mossa’ della Juve sul mercato

Nonostante le inchieste che l’hanno travolta, la società targata Exor potrebbe essere una delle protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio

Come svelato da Calciomercato.it, la Federcalcio è l’unica ad aver recepito le carte dei filoni di inchiesta della Procura di Torino che va oltre la questione delle plusvalenze. La FIGC sarebbe quindi ora pronta ad aprire un nuovo filone di indagine.

Vediamo quale saranno i prossimi sviluppi, certo è che la posizione dei bianconeri rimane molto delicata che blocca anche le strategie in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Perlomeno fronte entrate, perché stando alle ultime indiscrezioni Cherubini e soci potrebbero muoversi in maniera concreta su quello delle uscite. L’obiettivo è/sarebbe, ovviamente, fare cassa e ridurre il monte stipendi che sfiora i 160 milioni di euro.

A rischio ‘taglio’ ci sarebbero due nomi che hanno una certa importanza nella squadra di Massimiliano Allegri. Specialmente uno, Adrien Rabiot.

Calciomercato Juventus, a gennaio via uno tra Rabiot e McKennie

Nella diretta Twitch di ‘Juventibus’, il collega vicino alle vicende de ‘La Vecchia Signora, Luca Momblano, ha detto infatti che per lui la Juve lavorerà a gennaio per vendere uno tra il centrocampista francese e Weston McKennie. Lo statunitense non è un ‘fedelissimo’ del livornese, però a gara in corso ha spesso fornito un buon contributo. La dirigenza vorrebbe incassare non meno di 25-30 milioni per il cartellino dell’ex Schalke 04, che ha buon mercato in Premier come Rabiot.

A tre giorni dal quarto di finale di Qatar 2022 contro l’Inghilterra, il classe ’95 ha strizzato l’occhio proprio al massimo campionato inglese, assaporato a 13 col Manchester City: “È quello che si avvicina di più alle mie qualità – le sue parole in conferenza stampa – Fu un’esperienza positiva, anche se non ho fatto neanche un anno. Mi sono sentito bene e mi è piaciuta l’atmosfera, è diversa da Francia o Italia”. Rabiot è un pilastro della formazione bianconera, ma è in scadenza e il rinnovo è complicato viste le sue – e quelle di mamma Veronique – elevate richieste. Onde evitare di perderlo a zero, quindi, la Juve potrebbe decidere di privarsene a gennaio, a patto che arrivi un’offerta (20 milioni?) difficile da rifiutare.