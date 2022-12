Non hanno dubbi: sarà bianconero. La Juve deve pagare la maxi-clausola

Le indiscrezioni di mercato sulla Juventus non si fermano: per il quotidiano può andare in bianconero per 75 milioni

La bufera in casa Juventus è probabilmente solo agli inizi. Il terremoto che ha colpito la società e la dirigenza ha portato e porterà ancora inevitabilmente a parecchi cambiamenti. Via Agnelli e Nedved, presto anche Arrivabene, è rimasta intatta invece la parte tecnica con Massimiliano Allegri e Federico Cherubini.

Entrambi sono chiamati al compito forse più complicato, ovvero continuare a lavorare come se niente fosse, estraniandosi da quanto succede in relazione al club. Un’impresa, e come se non bastasse, l’incombere del mercato di gennaio non semplifica le cose. Anche se, in realtà, difficilmente accadrà qualcosa nella rosa bianconera. Qualche rinforzo servirebbe ai bianconeri, ma Allegri intanto si accontenterebbe di ritrovare tutti gli indisponibili, a partire da Di Maria e Pogba. E Chiesa in condizioni sempre migliori. Le voci in ogni caso continuano a rincorrersi e a coinvolgere comunque la Juventus. Difficile capire le eventuali risorse a disposizione della prossima dirigenza, ma comunque il lavoro degli scout e degli uomini mercato non può fermarsi. E dal Portogallo arrivano nuove indiscrezioni sui bianconeri.

Dal Portogallo: Pepe può andare alla Juventus, ma c’è la clausola monstre

Le voci di mercato non conoscono scossoni dirigenziali, indagini, tempistiche e vacanze. Questo è ormai assodato, nonostante tutti gli interrogativi che in questo momento attanagliano tutto il mondo Juventus. E per questo dal Portogallo tirano in ballo i bianconeri per uno dei big della squadra di Sergio Conceicao che due stagioni fa ha eliminato la squadra di Allegri agli ottavi di Champions. Secondo ‘A Bola’, infatti, il brasiliano Pepe potrebbe arrivare presto proprio a Torino. Si tratta quindi non del difensore espertissimo del Portogallo, anche in gol agli ottavi del Mondiale in corso di svolgimento, ma dell’esterno arrivato dal Gremio.

Ha 25 anni e può giocare praticamente in qualsiasi ruolo sulle fasce, partendo come ala sinistra e ora trasferito addirittura a terzino destro. Conceicao lo ha adattato in un ruolo per lui insolito, ma che fa capire la duttilità del giocatore. Che quindi effettivamente farebbe parecchio comodo alla Juventus, che difetta di esterni bassi. È arrivato per circa 16 milioni, ma il prezzo in questo momento è tutt’altro. Il quotidiano portoghese conferma che Pepe potrebbe essere la prossima cessione a peso d’oro dei Dragoes, che però non hanno intenzione di schiodarsi. Vogliono i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Investimento totalmente fuori portata per la Vecchia Signora, soprattutto adesso. Sul classe ’97 ci sono anche gli occhi di Arsenal e Chelsea mentre il giocatore sogna di giocare per la nazionale brasiliana nonostante le origini paraguaiane.